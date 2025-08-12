Οι Ευρωπαίοι μαζί και ο Όρμπαν... χώρια: «Οι Ουκρανοί πρέπει να αποφασίσουν για το μέλλον τους»

Οι ηγέτες της χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέμειναν σήμερα, 12 Αυγούστου, στην ανάγκη να μπορέσουν οι Ουκρανοί «να αποφασίσουν για το μέλλον τους», τρεις ημέρες πριν από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.



«Εμείς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για να βάλει τέλος στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να επιτύχει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία», γράφουν σ' ένα κείμενο, το οποίο δεν προσυπέγραψε η Ουγγαρία. «Οι Ουκρανοί πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν για το μέλλον τους», προστίθεται στη δήλωση.



«Ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασισθεί χωρίς την Ουκρανία», επιμένουν οι ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι κρίνουν πως ουσιαστικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να διεξαχθουν παρά μόνο «μέσα στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός ή μιας μείωσης των εχθροπραξιών» και προσθέτουν πως «κοινή πεποίθησή μας είναι πως μια διπλωματική λύση πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης».



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να έχουν συνομιλίες αύριο, Τετάρτη 13 Αυγούστου, με τον Ντόναλντ Τραμπ.



Ο Αμερικανός πρόεδρος παρέμεινε αόριστος σχετικά με τις προσδοκίες του, λέγοντας πως ελπίζει σε μια «εποικοδομητική» συνάντηση στην Αλάσκα και υπογραμμίζοντας πως «σέβεται πολύ» το γεγονός ότι ο Ρώσος ομόλογός του δέχθηκε να μεταβεί σε αμερικανικό έδαφος.



Ο Τραμπ πρόσθεσε πως είναι «λίγο ενοχλημένος που ο Ζελένσκι λέει, "πρέπει να έχω συνταγματική έγκριση"» για να παραχωρήσει εδάφη. «Διότι θα υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών», συμπλήρωσε, την ώρα που ο ρωσικός στρατός κατέχει αυτή τη στιγμή περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.