Ο Τραμπ προσβλέπει σε εποικοδομητική συνάντηση με Πούτιν - «Πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (11/8) πως αναμένει μία εποικοδομητική συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της συνόδου τους που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (15/8) στην Αλάσκα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε πως είναι «αναστατωμένος» από την άρνηση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, που θα έβαζε τέλος στη σύρραξη.



«Επομένως, θα μιλήσω στον Βλαντίμιρ Πούτιν και θα του πω, πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσεις», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους για την απόφασή του να αναπτυχθούν 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη της Ουάσιγκτον, για να στηρίξουν τις τοπικές και ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου, σε έκτακτα μέτρα, απαραίτητα για την πόλη, όπως κρίνει ο Αμερικανός πρόεδρος.



Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους είπε επίσης πως μια μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να συμπεριλάβει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πρώτη συνάντηση προέδρων ΗΠΑ - Ρωσίας από το 2021

Η συνάντηση θα είναι η πρώτη μεταξύ ενός προέδρου των ΗΠΑ και του Πούτιν από το 2021, όταν ο Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον Πούτιν στην Ελβετία. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν αντιμετωπίζει ένα ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.



Την περασμένη εβδομάδα, η ανώτερη Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής της Αλάσκας Λίσα Μουρκόφσκι εξέφρασε την ανησυχία της, αλλά και τη συγκρατημένη αισιοδοξία της για τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Αλάσκα. «Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν στην Αλάσκα την επόμενη Παρασκευή για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του καταστροφικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία», δήλωσε η Μουρκόφσκι, υποστηρίκτρια της Ουκρανίας, σε μια δήλωση. «Αυτή είναι μια άλλη ευκαιρία για την Αρκτική να λειτουργήσει ως χώρος που φέρνει κοντά τους ηγέτες του κόσμου για να συνάψουν σημαντικές συμφωνίες. Αν και παραμένω βαθιά επιφυλακτική απέναντι στον Πούτιν και το καθεστώς του, ελπίζω ότι αυτές οι συζητήσεις θα οδηγήσουν σε πραγματική πρόοδο και θα βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου με δίκαιους όρους».