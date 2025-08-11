Ο Ντόναλντ Τραμπ αναλαμβάνει δράση να «καθαρίσει» την Ουάσιγκτον - «Τα αποβράσματα θα εξαφανιστούν»

«Η Ουάσιγκτον θα ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ σήμερα! Το έγκλημα, η αγριότητα, η βρωμιά και τα αποβράσματα θα ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ. Θα το κάνω, θα ξανακάνω την πρωτεύουσά μας μεγάλη! Οι μέρες που δολοφονούνταν ή τραυματίζονταν αθώοι άνθρωποι ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ! ΑΜΕΣΑ βελτίωσα την κατάσταση στα σύνορα (ΜΗΔΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ τους τελευταίους 3 μήνες!), Η Ουάσιγκτον έχει σειρά!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Με αυτό το μήνυμα στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ κηρύσσει τον πόλεμο στο έγκλημα, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «ήρθε η σειρά της Ουάσιγκτον». Μάλιστα, δεν παραλείπει να πει «μπράβο» στον εαυτό του, υποστηρίζοντας ότι βελτίωσε άμεσα την κατάσταση στα σύνορα με τον μηδενισμό, όπως λέει, των μεταναστευτικών ροών τους τελευταίους τρεις μήνες.