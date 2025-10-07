Ο Τραμπ θέλει να στείλει εθνοφρουρά και στο Πόρτλαντ - Θα επικαλεστεί νόμο του 1792

Να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ του Όρεγκον επιδιώκει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ισχυρίζεται, χωρίς να επικαλείται στοιχεία, ότι ανταρσία έχει εκδηλωθεί στην πόλη και πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό που περιγράφει ως «αυξανόμενη εγκληματικότητα».

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Τραμπ είχε πει στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι μπορεί να επικαλεσθεί το Νόμο περί Ανταρσίας του 1792, ο οποίος επιτρέπει στο στρατό να συμμετέχει άμεσα στην επιβολή του νόμου, κάτι για το οποίο δεν υπάρχει πρόσφατο προηγούμενο.

Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, το οποίο διοικείται από τους Δημοκρατικούς, εμποδίσθηκε προσωρινά το σαββατοκύριακο από τη δικαιοσύνη. Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη δυνατότητά του να επικαλεσθεί το Νόμο περί Ανταρσίας του 19ου αιώνα και να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ένοπλες δυνάμεις εναντίον Αμερικανών πολιτών, κάτι που κατ' αρχήν απαγορεύεται.

Στο στόχαστρο Ιλινόι και Σικάγο

«Αν πρέπει να τον επικαλεσθώ, θα το κάνω. Αν σκοτώνονται άνθρωποι και τα δικαστήρια μας εμποδίζουν ή οι κυβερνήτες ή οι δήμαρχοι μας εμποδίζουν, ασφαλώς και θα το κάνω», είπε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ ενέτεινε εξάλλου χθες, Δευτέρα, την πίεση επί της πολιτείας του Ιλινόι και της πόλης του Σικάγο λέγοντας πως μπορεί να επιβάλει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να ξεπεράσει έτσι την αντίθεση των τοπικών αρχών και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης εναντίον της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς.

Το Ιλινόι και το Σικάγο, η κύρια πόλη αυτής της βόρειας πολιτείας των ΗΠΑ, προσέφυγαν χθες στη δικαιοσύνη για να εμποδίσουν την ανάπτυξη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στρατιωτικών της Εθνοφρουράς σ' αυτό που ο Τραμπ περιγράφει ως «ζώνη πολέμου».

Η ομοσπονδιακή δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση δεν αποφάνθηκε αμέσως, αλλά όρισε ακροαματική συνεδρίαση για την ερχόμενη Πέμπτη.