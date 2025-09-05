Οργή Τραμπ για το ευρωπαϊκό πρόστιμο στη Google:«Η κυβέρνησή μου δεν θα επιτρέψει τέτοιες ενέργειες»

Στο πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Google αντέδρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ επισημαίνει ότι τα 2,95 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρόστιμο θα πήγαιναν σε διαφορετική περίπτωση σε αμερικανικές επενδύσεις και θέσεις εργασίας. «Είναι πολύ άδικο και οι Αμερικανοί φορολογούμενοι δεν θα το ανεχτούν», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Μάλιστα, σημειώνει και ότι η κυβέρνησή του δεν θα επιτρέψει να συνεχιστούν αυτές οι ενέργειες σε βάρος αμερικανικών εταιρειών, ενώ δήλωσε ότι θα αναγκαστεί να ξεκινήσει μια διαδικασία, η οποία θα του επιτρέψει να ακυρώσει τις κυρώσεις σε βάρος των αμερικανικών εταιρειών.

Η ανάρτηση

Αναλυτικά, Τραμπ έγραψε:

«Η Ευρώπη «χτύπησε» σήμερα μια άλλη μεγάλη αμερικανική εταιρεία, την Google, με πρόστιμο 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παίρνοντας ουσιαστικά χρήματα που διαφορετικά θα πήγαιναν σε αμερικανικές επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Αυτό έρχεται να προστεθεί στα πολλά άλλα πρόστιμα και φόρους που έχουν επιβληθεί στην Google και σε άλλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, ειδικότερα. Είναι πολύ άδικο και οι Αμερικανοί φορολογούμενοι δεν θα το ανεχθούν!

Όπως έχω πει και πριν, η κυβέρνησή μου ΔΕΝ θα επιτρέψει να συνεχιστούν αυτές οι διακριτικές ενέργειες. Η Apple, για παράδειγμα, αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιμο 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων που, κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να επιβληθεί — Πρέπει να πάρουν τα χρήματά τους πίσω! Δεν μπορούμε να αφήσουμε να συμβεί αυτό στην λαμπρή και άνευ προηγουμένου αμερικανική εφευρετικότητα και, αν συμβεί, θα αναγκαστώ να ξεκινήσω μια διαδικασία σύμφωνα με το Άρθρο 301 για να ακυρώσω τις άδικες κυρώσεις που επιβάλλονται σε αυτές τις αμερικανικές εταιρείες που πληρώνουν φόρους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».