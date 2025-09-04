Προβλήματα στην Google ανήμερα των γενεθλίων της - «Έπεσαν» Gmail, YouTube

Σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων της Google, έχει σημειωθεί ένα πρωτοφανές «κραχ» στις υπηρεσίες του τεχνολογικού κολοσσού με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, οι βασικές υπηρεσίες και εφαρμογές της εταιρείας, όπως το Gmail, το YouTube, το Google Drive και η μηχανή αναζήτησης, τέθηκαν εκτός λειτουργίας για αρκετή ώρα, προκαλώντας αναστάτωση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη την ημέρα που η Google γιόρταζε τα γενέθλιά της, προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ειρωνικά στα social media ότι η εταιρεία «έσβησε τα κεράκια και… έπεσε».

Τα προβλήματα εντοπίζονται στην Ανατολική Ευρώπη με την Ελλάδα, την Τουρκία, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία, Κροατία, Γεωργία, Σερβία και άλλες χώρες να έχουν θέματα.

Την είδηση επιβεβαιώνει και το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, το οποίο αναφέρει σε έκτακτο τηλεγράφημα πως οι υπηρεσίες της Google έχουν διακοπεί σε μερικές χώρες, κυρίως στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με το downdetector.com προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την αιτία της βλάβης, ενώ οι χρήστες παραμένουν σε αναμονή για επίσημη ενημέρωση.