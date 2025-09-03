Μεγάλη δικαστική νίκη για Google: Διατηρεί το μονοπώλιο σε Chrome και Android, αλλά με νέους όρους

Η Google αναδείχθηκε νικήτρια σε μια κρίσιμη αντιμονοπωλιακή δίκη στις ΗΠΑ, καθώς ένας δικαστής αποφάνθηκε ότι δεν υποχρεούται να πουλήσει τον περιηγητή της, τον Chrome, ή το λειτουργικό της σύστημα, Android.

Η απόφαση αποτελεί σπάνια δικαστική επιτυχία για μια μεγάλη τεχνολογική εταιρεία απέναντι στις ρυθμιστικές αρχές. Παράλληλα, η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει τις προσοδοφόρες πληρωμές στην Apple για να παραμένει η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης, κίνηση που θεωρείται ανακούφιση για τους επενδυτές, οι οποίοι χαιρέτισαν την απόφαση με άνοδο των μετοχών της Alphabet κατά 7.2%.

Ωστόσο, η Google είναι πλέον υποχρεωμένη να μοιράζεται δεδομένα με τους ανταγωνιστές της, ανοίγοντας τον δρόμο για τον ανταγωνισμό, ειδικά από την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, η Google δεν θα χρειαστεί να πουλήσει τον περιηγητή της, Chrome, αποφάνθηκε δικαστής στην Ουάσιγκτον την Τρίτη, προσφέροντας μια σπάνια νίκη σε μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας στη μάχη της με τις αντιμονοπωλιακές αρχές των ΗΠΑ. Ωστόσο, διέταξε την Google να μοιράζεται δεδομένα με τους ανταγωνιστές της για να ανοίξει ο ανταγωνισμός στην ηλεκτρονική αναζήτηση.

Ράλι τιμών

Οι μετοχές της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet, είδαν την τιμή τους να κινείται ανοδικά κατά 7,2% στην κύρια συνεδρίαση την Τρίτη (2/9), καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν την απόφαση του δικαστή, η οποία επίσης επιτρέπει στην Google να συνεχίσει να κάνει προσοδοφόρες πληρωμές στην Apple, τις οποίες οι αντιμονοπωλιακές αρχές είχαν υποστηρίξει ότι απέκλειαν τους ανταγωνιστές στην αναζήτηση. Οι μετοχές της Apple είδαν άνοδο 3%.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Amit Mehta, αποφάνθηκε επίσης ότι η Google μπορεί να διατηρήσει το λειτουργικό της σύστημα Android, το οποίο, μαζί με τον Chrome, συμβάλλουν στο να κυριαρχεί η Google στην αγορά της διαδικτυακής.

Η απόφαση αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πενταετούς δικαστικής μάχης μεταξύ μιας από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες του κόσμου και των ΗΠΑ, όπου οι αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές και οι νομοθέτες αμφισβητούν εδώ και καιρό την κυριαρχία των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στην αγορά. Ο Mehta είχε αποφανθεί πέρυσι ότι η Google κατέχει ένα παράνομο μονοπώλιο στην ηλεκτρονική αναζήτηση και τη σχετική διαφήμιση.

Με το βλέμμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ενώ η κοινοποίηση δεδομένων στους ανταγωνιστές θα ενισχύσει τους αντιπάλους της διαφημιστικής επιχείρησης της Google, η μη υποχρέωση πώλησης του Chrome ή του Android αφαιρεί μια μεγάλη ανησυχία για τους επενδυτές που τα θεωρούν ως βασικά κομμάτια της συνολικής επιχείρησης της Google.

Η Google αντιμετωπίζει μια μεγάλη απειλή από τα ολοένα και πιο δημοφιλή εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του δημοφιλούς chatbot ChatGPT της OpenAI, τα οποία ήδη διαβρώνουν την κυριαρχία της Google. Εάν τους επιτραπεί η πρόσβαση στα δεδομένα που η Google υποχρεούται να μοιραστεί, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη των chatbots τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, των μηχανών αναζήτησης και των περιηγητών τεχνητής νοημοσύνης.

«Το χρήμα που ρέει σε αυτόν τον χώρο και το πόσο γρήγορα έφτασε είναι εκπληκτικό», έγραψε ο Mehta, λέγοντας ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είναι ήδη σε καλύτερη θέση για να ανταγωνιστούν την Google από οποιονδήποτε προγραμματιστή μηχανών αναζήτησης εδώ και δεκαετίες.

Πακτωλός πληρωμών

Η απόφαση ήταν επίσης μια ανακούφιση για την Apple και άλλους κατασκευαστές συσκευών και περιηγητών, οι οποίοι, όπως είπε ο Mehta, μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν πληρωμές από τη Google για μερίδιο των εσόδων από τη διαφήμιση για αναζητήσεις στις συσκευές τους. Η Google πληρώνει στην Apple 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley.

Η απαγόρευση των πληρωμών είναι ακόμη λιγότερο απαραίτητη εν μέσω της ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης, έγραψε ο Mehta, όπου προϊόντα όπως το ChatGPT της OpenAI «αποτελούν απειλή για την πρωτοκαθεδρία της παραδοσιακής αναζήτησης στο διαδίκτυο».

Η απόφαση επίσης διευκόλυνε τους κατασκευαστές συσκευών και άλλους που ορίζουν την αναζήτηση της Google ως προεπιλογή, να φορτώνουν εφαρμογές που δημιουργούνται από τους ανταγωνιστές της Google, απαγορεύοντας στην Google να συνάπτει αποκλειστικά συμβόλαια.

Καταστολή των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών

Εκτός από την υπόθεση για την αναζήτηση, η Google εμπλέκεται σε δικαστικές διαμάχες για την κυριαρχία της σε άλλες αγορές.

Η εταιρεία δήλωσε πρόσφατα ότι θα συνεχίσει να μάχεται κατά μιας απόφασης που την υποχρεώνει να αναδιαμορφώσει το κατάστημα εφαρμογών της σε μια αγωγή που κέρδισε η δημιουργός του "Fortnite", Epic Games.

Και η Google είναι προγραμματισμένη να βρεθεί στο δικαστήριο αργότερα αυτόν τον μήνα για να καθοριστούν μέτρα σε μια ξεχωριστή υπόθεση που άσκησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου ένας δικαστής διαπίστωσε ότι η εταιρεία κατέχει παράνομα μονοπώλια στην τεχνολογία διαδικτυακής διαφήμισης.

Οι δύο υποθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά της Google αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης δικομματικής καταστολής από τις ΗΠΑ κατά των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, η οποία ξεκίνησε κατά την πρώτη θητεία του προέδρου Donald Trump και περιλαμβάνει υποθέσεις κατά των Meta Platforms, Amazon και Apple.