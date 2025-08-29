Στα άκρα Μόσχα - ΕΕ: Το «αρπακτικό» Πούτιν και ο «στρατηγικός προβοκάτορας» στα σύνορα της Ρωσίας

Περιοδεία στα κράτη μέλη της ΕΕ στην Ανατολή και τις βαλτικές χώρες ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Από τη Λετονία όπου βρέθηκε, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επιτυχία των πρωτοβουλιών της ΕΕ που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας στη γηραιά ήπειρο. Την ώρα που η Ρωσία μπαίνει ξανά στο στόχαστρο κυρώσεων μετά τη σφοδρή, πολύνεκρη επίθεση που εξαπέλυσε στο Κίεβο, η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως «η Ευρώπη πρέπει να θωρακιστεί και να κρατήσει ασφαλή τα ανατολικά σύνορα».

Κάτοικος του Κιέβου περιγράφει τις πρώτες στιγμές μετά την επίθεση της Ρωσίας:

Σημείωσε, δε, ότι «ο Πούτιν είναι αρπακτικό», προσθέτοντας ότι η Λετονία έχει «πικρή εμπειρία» από ρωσικές προκλήσεις, όπως κυβερνοεπιθέσεις, καθώς η χώρα συνορεύει με τη Ρωσία.



19 Member States, including Latvia, have requested support via our SAFE Defence instrument.



I’m pleased to announce that we have reached full subscription of SAFE.



The whole €150 billion.



This is a European success. https://t.co/KlZRIPzNGJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 29, 2025

Ρωσία: Αυξάνονται οι κίνδυνοι σύγκρουσης ανάμεσα στη Μόσχα και τη Δύση

Στον αντίποδα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι δυτικές προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα αυξήσουν τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα στη Μόσχα και τη Δύση μετατρέποντας το Κίεβο σε «στρατηγικό προβοκάτορα» στα σύνορα της Ρωσίας.



Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας θέλουν να καθορίσουν μια σειρά εγγυήσεων για την Ουκρανία, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μιας δυνητικής ειρηνικής διευθέτησης και που θα προορίζονται για να προστατεύουν το Κίεβο από μια πιθανή μελλοντική επίθεση από τη Ρωσία.



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, ότι αναμένει πως ένα πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας θα έχει καθοριστεί ήδη την επόμενη εβδομάδα.



«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να στηρίζονται στην επίτευξη κοινής κατανόησης που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας», δήλωσε από την πλευρά της η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. Συμπλήρωσε ότι οι τρέχουσες προτάσεις είναι «μονόπλευρες και είναι ξεκάθαρα σχεδιασμένες για να περιορίσουν τη Ρωσία».



«Αυτή η γραμμή (προτάσεων) παραβιάζει την αρχή περί αδιαιρέτου της ασφάλειας και αναθέτει στο Κίεβο τον ρόλο στρατηγικού προβοκάτορα στα σύνορα της Ρωσίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη συμμαχία (του NATO) να εμπλακεί σε μια ένοπλη σύγκρουση με τη χώρα μας», επεσήμανε.



Παράλληλα όσον αφορά τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι υπάρχει ανάγκη να αποκατασταθούν οι σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ και ότι αυτό είναι το μόνο που εμποδίζει τη συνεργασία με τη χώρα αυτή για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.