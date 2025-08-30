Η εκπρόσωπος του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα επέκρινε με μάλλον άκομψους χαρακτηρισμούς τις δηλώσεις του Γερμανού Καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς.



Οι δηλώσεις της Εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, έγιναν σε απάντηση στην τοποθέτηση του Φρίντριχ Μερτς ότι η Γερμανία βρίσκεται ουσιαστικά «σε σύγκρουση» με τη Ρωσία, λόγω υποτιθέμενων ρωσικών επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης και διαδικτυακής ανάμειξης.



Οι δηλώσεις του Γερμανού Καγκελαρίου ότι η Ρωσία αναμειγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Γερμανίας μέσω των κοινωνικών δικτύων είναι «κάτι που χρήζει ψυχιατρική εξέτασης», δήλωσε χαρακτηριστικά στο TASS η Ζαχάροβα.

«Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουν οι ψυχίατροι: Η Γερμανία εξοπλίζει το νεοναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο εδώ και τρία χρόνια με όπλα, συμπεριλαμβανομένου βαρέως στρατιωτικού εξοπλισμού, και τώρα ξαφνικά ανησυχούν για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε η Ζαχάροβα χαρακτηριστικά.