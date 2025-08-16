Μπηχτές Ζαχάροβα κατά της «συμμαχίας των προθύμων»: «Μην ξεχάσετε τις χαρτοπετσέτες και τη ζάχαρη»

Mε έμμεσες αναφορές στις θεωρίες συνωμοσίας που είχαν κατακλύσει τον Μάιο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανέφεραν ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες Εμάνουελ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς και Κιρ Στάρμερ έκαναν χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Ουκρανία, αντέδρασε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μαρία Ζαχάροβα Ζαχάροβα στις πληροφορίες για την επικείμενη συνάντηση της συμμαχίας των προθύμων.



Συγκεκριμένα η Ζαχάροβα συμβούλεψε τους ηγέτες της «συμμαχίας των προθύμων» να μην ξεχάσουν να φέρουν στην κοινή συνεδρίαση που θα έχουν την Κυριακή για το ουκρανικό ζήτημα χαρτοπετσέτες και «κουταλάκια για τη ζάχαρη»!

Η ακριβής δήλωσή της



Η υψηλόβαθμη Ρωσίδα αξιωματούχος επισήμανε συγκεκριμένα ότι στις 17 Αυγούστου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, του καγκελαρίου της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της «συμμαχίας των πρόθυμων» σε μορφή τηλεδιάσκεψης. «Μην ξεχάσετε τα χαρτοπετσέτες και τα κουταλάκια για τη ζάχαρη», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο έκανε τον γύρο του Διαδικτύου ένα βίντεο με τους Μακρόν, Στάρμερ και Μέρτς, που γυρίστηκε σε τρένο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στο Κίεβο, στο οποίο διακρίνεται ο Πρόεδρος της Γαλλίας, να μαζεύει άρον άρον ένα μικρό λευκό χαρτί από το τραπέζι.

Τσαλακωμένο χαρτομάντιλο



Το γεγονός αυτό προκάλεσε ποικίλες θεωρίες στα κοινωνικά δίκτυα με ορισμένους χρήστες, φιλικά προσκείμενους προς τη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, να ισχυρίζονται ότι οι τρεις άνδρες είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης!



Ωστόσο φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ποιότητας, όπως αυτά που τράβηξαν τα πρακτορεία ειδήσεων AFP και AP, έδειξαν ότι το «μυστηριώδες φακελάκι με τη λευκή σκόνη» ήταν στην πραγματικότητα ένα τσαλακωμένο χαρτομάντιλο, το οποίο βρισκόταν στο τραπέζι πριν ο Κιρ Στάρμερ και οι κάμερες φτάσουν στην καμπίνα όπου ήδη κάθονταν ο Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς.