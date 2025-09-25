Το «καρφί» Μακρόν σε Τραμπ: «Η κλιματική αλλαγή δεν είναι θέμα αντίληψης- η επιστήμη είναι σαφής»

Σε μία εμφατική τοποθέτηση κατά της αμφισβήτησης της επιστήμης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τετάρτη ότι η κλιματική κρίση και η απώλεια της βιοποικιλότητας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «θέματα αντίληψης», αφού «η επιστήμη είναι αρκετά σαφής» επ’ αυτών.

Η δήλωσή του έγινε ως έμμεση απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος λίγο νωρίτερα, κατά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είχε μιλήσει με απαξιωτικό τρόπο για τις αξιολογήσεις της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας σχετικά με το κλίμα.



«Μερικές φορές ακούμε τοποθετήσεις που θα επέτρεπαν να ριζώσει η ιδέα ότι τα ζητήματα του κλίματος ή της βιοποικιλότητας είναι κατά κάποιον τρόπο θέματα αντίληψης, ότι η επιστήμη δεν είναι τόσο σαφής», είπε ο Μακρόν, χωρίς να κατονομάσει τον συνομιλητή του.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η επιστήμη είναι αρκετά σαφής. Σε κάθε περίπτωση, οι δεόντως διαπιστευμένοι επιστήμονες, αναγνωρισμένοι από τους συναδέλφους τους, αφήνουν ελάχιστες αμφιβολίες. Επομένως, ας συνεχίσουμε να βασίζουμε τις αποφάσεις μας στην επιστήμη», πρόσθεσε.

Οι επιστήμονες στο επίκεντρο

Κατά τη διάρκεια μίνι συνόδου για το κλίμα που διοργανώθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η επιστημονική γνώση πρέπει να παραμένει στο επίκεντρο των πολιτικών αποφάσεων και των διεθνών συζητήσεων.



Παράλληλα, ο πρόεδρος της Γαλλίας ζήτησε να τεθούν δεσμευτικοί στόχοι για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα αυτό ως κορυφαία προτεραιότητα ενόψει της προεδρίας της Γαλλίας στην G7 την επόμενη χρονιά. Η Γαλλία σκοπεύει να ενσωματώσει στο πλαίσιο της διεθνούς πολιτικής της προτάσεις για δεσμευτικές μειώσεις του μεθανίου και ενισχυμένη προστασία των οικοσυστημάτων.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτήρισε την Τρίτη την κλιματική αλλαγή «τη μεγαλύτερη απάτη που έχει γίνει ποτέ σε βάρος του κόσμου».

Το γεγονός αυτό πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών ηγετών και επιστημονικών κύκλων, με πολλούς να καταδικάζουν την προσέγγισή του ως ακραίο παράδειγμα αμφισβήτησης της επιστημονικής συναίνεσης.

Τι λένε οι επιστήμονες και οι διεθνείς οργανισμοί

Η δήλωση του Μακρόν δεν είναι αποκλειστικά ρητορική, κινείται σε μια ευρύτερη γραμμή διεθνούς συνεννόησης που επισημαίνει τον ρόλο της επιστήμης ως θεμέλιο για πολιτικές δράσεις. Πολλές αναφορές και αναφορές επιβεβαιώνουν ότι:

Οι εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) καταλήγουν ότι οι ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι ο κύριος παράγοντας της υπερθέρμανσης.

Η πλειονότητα των σχετικών ερευνών αντικατοπτρίζει μια σαφή συναίνεση μεταξύ των επιστημόνων για την ανάγκη δραστικών μειώσεων εκπομπών και για προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων.

Στο επίπεδο της πολιτικής, η Γαλλία έχει συγκροτήσει το Ανώτατο Συμβούλιο Κλίματος (High Council on Climate) ως ανεξάρτητο όργανο που αξιολογεί και παρακολουθεί τις επιδόσεις της χώρας σε σχέση με τους εθνικούς και διεθνείς στόχους.

Στο περιθώριο του ίδιου της γραμμής, η Γαλλία προβλέπει να υποβάλει αναθεωρημένα «εθνικά καθορισμένα συνεισφορά» (NDCs) έως το τέλος του έτους, ενισχύοντας οικονομικές δεσμεύσεις για μετάβαση σε καθαρές τεχνολογίες και ενισχυμένη χρηματοδότηση για την προστασία της βιοποικιλότητας.

