Ειρωνική ατάκα Ερντογάν σε Μακρόν: «Υπάρχουν στιγμές που είσαι καλά τελικά»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με τη στιχομυθία που είχαν μπροστά στις κάμερες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Εμανουέλ Μακρόν, στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Τούρκος πρόεδρος αρχικά τόνισε τη σημασία του διαλόγου με τη Γαλλία και εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να εμβαθύνει τη συνεργασία στο εμπόριο, την ενέργεια και την άμυνα.

Ωστόσο, όσα ακολούθησαν έκλεψαν την παράσταση. Ο Μακρόν χαιρέτησε τον Ερντογάν με τον Τούρκο πρόεδρο να τον ρωτάει αν είναι καλά και τον Μακρόν να απαντάει θετικά. Τότε ο Ερντογάν στρέφεται πως τους παρευρισκόμενους λέγοντάς τους: «Μου λέει ότι είναι καλά».



«Βλέπω πως υπάρχουν στιγμές που είσαι καλά τελικά» συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Μακρόν να απαντά με ένα απλό: «Ναι».

🔴Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde Macron ile bir araya geldi.



◽Erdoğan ile Macron arasındaki diyalog ise çok konuşuldu:



- Erdoğan: Nasılsın?

- Macron: İyiyim.

- Erdoğan: İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki. pic.twitter.com/PsFh9Q7Jgv — Hürgün Gazetesi (@Hurguntr) September 25, 2025

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι πριν από λίγους μήνες μια ακόμη συνάντησή τους είχε γίνει viral όταν ο Ερντογάν είχε πιάσει το δάχτυλο του Μακρόν και δεν το άφηνε.