Απόλυτη προτεραιότητα για την Άγκυρα ο Τραμπ και τα «καρφιά» στην Αθήνα για την αναβολή

Η αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Τρίτης στο σπίτι της Τουρκίας δεν έπεσε ως «κεραυνός εν αιθρία» στην Τουρκία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τις προηγούμενες ημέρες και ενώ η ελληνική πλευρά είχε ανακοινώσει τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο, η Άγκυρα επέλεξε να μην προχωρήσει σε κάποια επίσημη ανακοίνωση, ενώ από την τουρκική προεδρία απέφευγαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το ραντεβού των δύο ηγετών.

Αμέσως μετά την αναβολή του τε α τετ οι τουρκικές πηγές διευκρίνισαν στο flash.gr ότι δεν υπάρχει κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αφήνοντας ωστόσο αιχμές στην Αθήνα ότι βιάστηκε να ανακοινώσει τη συνάντηση με δεδομένο όπως λένε ότι γίνονταν ακόμη διεργασίες για τη συμμετοχή του Τούρκου προέδρου στη διάσκεψη για τη Γάζα που διοργάνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα αργά το βράδυ ακολούθησε και δημοσίευμα της εφημερίδας Milliyet, που ανέφερε ότι το αίτημα για τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη προήλθε από την Αθήνα. "Ο διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν Τσαγατάι Κιλίτς συζήτησε το θέμα με τον Έλληνα ομόλογό του την περασμένη εβδομάδα. Λόγω του φορτωμένου προγράμματος του Προέδρου Ερντογάν, συμφωνήθηκε να γίνει ανακοίνωση μετά από μια πιθανή συνάντηση. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε τη συνάντηση, παραβιάζοντας τη συμφωνία. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας", ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Απόλυτη προτεραιότητα ο Τραμπ για τον Ερντογάν»

Στην Τουρκία μετά την ανακοίνωση της συνάντησης Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, έδωσαν απόλυτη προτεραιότητα σε αυτό το κρίσιμο τε α τετ στο Οβάλ Γραφείο το οποίο θα πραγματοποιηθεί μετά από έξι χρόνια.

Οι συμφωνίες που ακούγεται ότι βρίσκονται στα σκαριά σχετικά με τα εξοπλιστικά αλλά και η παραγγελία μαμούθ που ετοιμάζει η Άγκυρα για την αγορά 300 Boeing, έχουν στρέψει την προσοχή όλων στο ραντεβού της Πέμπτης στο Λευκό Οίκο, ενώ άλλες συναντήσεις όπως αυτή με τον Έλληνα πρωθυπουργό πέρασαν σε δεύτερη μοίρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου κυριαρχεί τις τελευταίες 4 μέρες η επόμενη μέρα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ενώ δεν υπήρχε καμία σχεδόν αναφορά για τη συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν.



Η φωτογραφία του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του να κάθονται δίπλα δίπλα στη διάσκεψη για τη Γάζα, που πραγματοποιήθηκε σε κτήριο του ΟΗΕ, ήταν αυτή που κέντρισε το ενδιαφέρον των τουρκικών μέσων, θέλοντας να δείξουν ότι οι δύο ηγέτες είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ.