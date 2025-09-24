Ο Ερντογάν τίναξε στον αέρα το ραντεβού με Μητσοτάκη για τη φωτό με τον Τραμπ - «Καρφιά» από Αθήνα

Σαν βόμβα έσκασε στη Νέα Υόρκη η είδηση ότι αναβάλλεται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Η συνάντηση με τα έως τώρα δεδομένα δείχνει πως οδεύει πιθανότατα προς ακύρωση.

Αργά χθες το βράδυ (ώρα Ελλάδος) ανώτατη κυβερνητική πηγή από τη Νέα Υόρκη τόνισε πως επρόκειτο για ένα απολύτως συμφωνημένο ραντεβού το οποίο είχε αναλάβει ο διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Μίλτων Νικολαϊδης.

«Ο κύριος Νικολαϊδης ο οποίος ανέλαβε την οργάνωση της συνάντησης ήταν απολύτως σαφής. Εμείς πάντα αναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας. Η Τουρκία παραδοσιακά δεν τις αναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο και ήταν και συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ» τόνισε η ίδια πηγή αφήνοντας να εννοηθεί πως η συνάντηση είναι πολύ πιθανό πλέον να οδηγηθεί σε ακύρωση:



«Δεν γνωρίζουμε εάν θα γίνει τελικά η συνάντηση, το βλέπω δύσκολο αυτή τη στιγμή με βάση το πρόγραμμα του Πρωθυπουργοί το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αλλά και εάν δεν γίνει θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δυο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή, εξάλλου έχουν συναντηθεί επτά φορές με τον κ. Ερντογάν και η Ελλάδα επιδιώκει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας».



Το παρασκήνιο και η φωτογραφία δίπλα στον Τραμπ

Με μεγάλη έκπληξη ενημερωθήκαμε από την Ελληνική αποστολή για την αναβολή της συνάντησης, θυμίζουμε ότι το ραντεβού προγραμματιζόταν για τις 21:00 ώρα Ελλάδος και ο κ. Ερντογάν έπρεπε να βρίσκεται στις 21:30 μαζί με τους άραβες ηγέτες, στο κτίριο του ΟΗΕ, για συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, με θέμα την Γάζα. Και δεν θα έχανε αυτή την ευκαιρία ο κ. Ερντογάν ο οποίος μάλιστα κάθισε ακριβώς δίπλα από τον πρόεδρο Τραμπ ανάμεσα στους ηγέτες των άλλων αραβικών κρατών. Και το μήνυμα ήταν εξόφθαλμο.

O Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση που συγκάλεσε ο πρόεδρος Τραμπ με τους ηγέτες των αραβικών κρατών / Reuters

Βέβαια εδώ υπάρχει το εξής ερώτημα: οι δημοσιογράφοι γνωρίζαμε εδώ και δύο μέρες για τη μέρα και την ώρα της συνάντησης για τη Γάζα που αντικειμενικά «πίεζε» χρονικά το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν. Και καταλαβαίνουμε ότι και στην ελληνική πλευρά υπήρξε αιφνιδιασμός.

Στο παρασκήνιο αναζητείται, επισήμως τουλάχιστον μια νέα ώρα, μεσημέρι ή απόγευμα ώρα Ελλάδος, για να γίνει το ραντεβού. Είναι πάντως στενά τα περιθώρια, και οι δύο ηγέτες έχουν υποχρεώσεις και πρέπει να βρεθεί «παράθυρο», αλλιώς τα «ήρεμα νερά» θα ταραχθούν εκ νέου.

Οπως μας έλεγε ανώτερη κυβερνητική πηγή, το πρόγραμμα και των δύο ηγετών είναι πιεσμένο με την Αθήνα να μην επιθυμεί να «κυνηγήσει» ένα ραντεβού.

Σημειώνεται πάντως πως από χθες το απόγευμα πηγές κοντά στην τουρκική προεδρία είχαν αναφέρει στο Flash.gr πως είναι εξαιρετικά απίθανο να γίνει η συνάντηση λόγω του βεβαρημένου προγράμματος του κ. Ερντογάν και πως εν τέλει η Αθήνα βιάστηκε να ανακοινώσει τη συνάντηση.

Δείτε την εκπομπή του Flash TV για την αναβολή της συνάντησης

Με ανεβασμένες «μετοχές» στις ΗΠΑ ο Ερντογάν

Πάντως, οι μετοχές του Τούρκου προέδρου στην αμερικανική διοίκηση είναι ιδιαίτερα ανεβασμένες, αφού ο Τραμπ κάλεσε τον Ερντογάν και απόψε σε συνάντηση με τους ηγέτες των αραβικών κρατών για τη Γάζα, αλλά και θα τον δεχτεί χωριστά σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεθαύριο Πεμπτη (25/9).

Ο Τούρκος πρόεδρος θα έχει την ευκαιρία να δει τον Αμερικανό ομόλογο του 3 φορές μέσα σε ένα διάστημα 48 ωρών αφού απόψε είναι και το δείπνο που παραθέτει ο Τραμπ για τους ξενους ηγέτες. Τη Πεμπτη Τραμπ και Ερντογάν θα έχουν την ευκαιρία να τα πουν οι δυο τους στον Λευκό Οίκο με τον Ερντογάν να έχει τεράστιες προσδοκίες για την εμπορική συμφωνία μαμούθ που θέλει να κλείσει συμπεριλαμβανομένων των μαχητικών αεροσκαφών F-35.