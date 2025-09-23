Τουρκικές πηγές στο Flash.gr: «Απίθανη η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν λόγω φορτωμένου προγράμματος»

Η είδηση της αναβολής της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς προκάλεσε πολλές συζητήσεις σε Αθήνα και Άγκυρα καθώς το «στενό» πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου ήταν γνωστό μέρες πριν ανακοινωθεί το ραντεβού επίσημα από την ελληνική κυβέρνηση.

Πηγές κοντά στην τουρκική προεδρία μιλώντας αποκλειστικά στο Flash.gr σχετικά με την αναβολή της συνάντησης και αφού έσπευδαν να επισημάνουν πως «δεν υπάρχει κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», ανάφεραν χαρακτηριστικά:

«Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θεωρείται απίθανο να πραγματοποιηθεί λόγω του φορτωμένου προγράμματος του Τούρκου προέδρου, η Αθήνα βιάστηκε να ανακοίνωσε τη συνάντηση».

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο Flash.gr πως υπήρχαν διεργασίες καιρό πριν για τη σύνοδο που έχει συγκαλέσει ο πρόεδρος Τραμπ για τη Γάζα.

«Η Άγκυρα δεν ανακοίνωσε τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί ακόμα δεν ήξερε τι μέλλει γενέσθαι με τη συγκεκριμένη Σύνοδο στην οποία τελικά η Τουρκία θα συμμετάσχει στις 21:30 (ώρα Ελλάδας)».