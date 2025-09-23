Ανατροπή στη Νέα Υόρκη: Η Τουρκία αναβάλλει τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή η προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που επρόκειτο να λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση, που θεωρούνταν κρίσιμη για τη διπλωματία και την περαιτέρω εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών, αναβλήθηκε μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με το πότε και αν θα πραγματοποιηθεί τελικά.

Η αιτία της ακύρωσης, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, είναι η συμμετοχή του Τούρκου προέδρου σε μια έκτακτη συνάντηση ηγετών από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, την οποία διοργανώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση αυτή κρίθηκε από την Άγκυρα ως ύψιστης σημασίας, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να δοθεί προτεραιότητα σε αυτήν έναντι της διμερούς συνάντησης με τον κ. Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή διάσκεψης των αραβικών χωρών, στην οποία θα συμμετάσχει και η Τουρκία. Η διάσκεψη θα λάβει χώρα την ίδια ώρα με το προγραμματισμένο ραντεβού των δύο ηγετών, με αποτέλεσμα η τουρκική πλευρά να ζητήσει αναβολή. Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν δεν ακυρώνεται, αλλά αναζητείται νέα ημερομηνία τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με το πρόγραμμα των δύο πλευρών, ώστε να πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.

Το γεγονός αυτό έρχεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας χαρακτηρίζονται απο νευρικότητα. Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα έδινε την ευκαιρία για μια ανοιχτή συζήτηση επί των θεμάτων που απασχολούν τις δύο χώρες, όπως το μεταναστευτικό, το Κυπριακό και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παρά την αναβολή, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται. Και οι δύο πλευρές αναζητούν ήδη μια νέα ημερομηνία για τη συνάντηση, πιθανόν εντός των επόμενων ημερών, όσο βρίσκονται ακόμα στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.