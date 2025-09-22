Περίεργα πράγματα με το πρόγραμμα της τουρκικής προεδρίας και τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Μπορεί στην Αθήνα να μετράμε αντίστροφα για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στην Άγκυρα ωστόσο δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη αγωνία.

Ή καλύτερα να πω, πως γίνονται περίεργα πράγματα με το επίσημο πρόγραμμα του Ταγίπ Ερντογάν που έχει ανακοινωθεί από την τουρκική προεδρία. Ψάχνοντας μήπως βρω την ακριβή ώρα της συνάντησης, βρήκα πως το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν υπάρχει στο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από την Άγκυρα.

Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό αλλά για το... αρχείο να γράψω πως τη συνάντηση την ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μαζί με τις υπόλοιπες που θα έχει με άλλους ηγέτες ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη.