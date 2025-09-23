Flash TV: Απόψε στις 21:00 όλο το παρασκήνιο για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, όπως σας ενημέρωσε έγκαιρα το flash.gr, αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της τουρκικής πλευράς. Το γεγονός αυτό δεν αλλάζει το πρόγραμμα της αποψινής εκπομπής του Flash TV, η οποία θα μεταδοθεί κανονικά, με πλούσιο ρεπορτάζ και παρασκήνιο για τους λόγους και τις συνέπειες της αναβολής.

Στο στούντιο θα βρίσκονται απόψε οι δημοσιογράφοι Γιάννης Χρηστάκος, Σπύρος Μουρελάτος και Γιώργος Χουδαλάκης, μαζί με τον διεθνολόγο Βασίλη Κοψαχείλη, σε μια συζήτηση που θα φωτίσει όλα τα κρίσιμα σημεία. Από τις πρώτες αντιδράσεις Αθήνας και Άγκυρας, μέχρι το ευρύτερο διπλωματικό πλαίσιο στη Νέα Υόρκη, αλλά και τον ρόλο της διάσκεψης των αραβικών χωρών που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι τηλεθεατές θα έχουν την πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη και τι έρχεται στη συνέχεια.

Η εκπομπή θα καταγράψει επίσης τις παρασκηνιακές διεργασίες και τις ισορροπίες που επηρεάζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αυτή τη στιγμή, σε μια περίοδο που η διεθνής γεωπολιτική σκακιέρα βρίσκεται σε συνεχή αναβρασμό.

Σε περίπτωση που μέσα στις επόμενες ώρες υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τη νέα ημέρα και ώρα της συνάντησης των δύο ηγετών, το Flash TV είναι έτοιμο να επιστρέψει με νέα εκπομπή για να καλύψει τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο, πάντα με την εγκυρότητα και την αμεσότητα που γνωρίζετε.

Απόψε, συντονιστείτε στο Flash TV για μια εκπομπή που δεν πρέπει να χάσετε. Όλα τα παρασκήνια, όλες οι λεπτομέρειες και οι αναλύσεις, από την καλύτερη δημοσιογραφική ομάδα.