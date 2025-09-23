Ηνωμένα Έθνη: Η αναφορά - έκπληξη - Τραμπ στην Ελλάδα, «παράνομοι μετανάστες το 54% στις φυλακές»

«Οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου». Αυτή τη φράση χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στα Ηνωμένα Έθνη για να επιτεθεί στην Ευρώπη σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί.

Μάλιστα ο αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για «παγκοσμιοποιημένη ατζέντα μετανάστευσης» και υπεραμύνθηκε με σθένος την πολιτική που ακολουθεί στη μεταναστευτικό σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Έφτασε η ώρα να σταματήσει το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων, σταματήστε το τώρα!» είπε με ένταση και πρόσθεσε: «το δικό μας μήνυμα είναι σαφές: εάν έρθετε παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγηθείτε στη φυλακή ή θα επιστρέψετε από εκεί από όπου ήρθατε, πιθανότατα ακόμα και πιο μακριά...».

Trump: "Our message is very simple. If you come illegally into the United States, you're going to jail, or you're going back to where you came from, or perhaps even further." pic.twitter.com/89DhOvlaFE — Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2025

Η αναφορά Τραμπ στην Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ για να υπερτονίσει τις θέσεις του για το μεταναστευτικό επικαλέστηκε, όπως είπε, στοιχεία από το Συμβούλιο της Ευρώπης του 2024 σχετικά με τους φυλακισμένους σε σωφρονιστικά ιδρύματα στην Ευρώπη.

«Σχεδόν 50% των φυλακισμένων στις γερμανικές φυλακές ήταν ξένοι υπήκοοι ή μετανάστες, στην Αυστρία είναι 53% στην Ελλάδα το ποσοστό ήταν 54% και στην όμορφη Ελβετία είναι 72%» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Τραμπ.