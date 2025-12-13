Ο Ζορντάν Μπαρντελά στη γραμμή Τραμπ για το μεταναστευτικό: «Συμφωνώ αποσταθεροποιεί την Ευρώπη»

Ο εν δυνάμει επόμενος Πρόεδρος της Γαλλίας φαίνεται πως είναι ο μόνος Ευρωπαίος που συμφωνεί με το νέο δόγμα Τραμπ όπως αυτό αποτυπώνεται στη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας για τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος κατακεραυνώνει την Ευρώπη για τις πολιτικές της.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά, αδιαμφισβήτητο φαβορί των δημοσκοπήσεων για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, έκανε ένα ταξίδι-αστραπή στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου συναντήθηκε με τον Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του ευρωσκεπτιστικού Reform UK. O Φάρατζ, γνωστός για την ρητορική του κατά της μετανάστευσης και πρωτοστάτης στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, είχε στο παρελθόν αρνηθεί να συμμαχήσει με το κόμμα της Μαρίν Λεπέν. Οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις στη Βρετανία κάνουν λόγο για σχεδόν βέβαιη νίκη του έναντι του Κιρ Στάρμερ.

Αν αύριο είμαι επικεφαλής της κυβέρνησης…

Πριν από την επιστροφή του στη Γαλλία, ο Μπαρντελά έδωσε συνέντευξη στο βρετανικό δίκτυο BBC στην οποία ασπάζεται τις θεωρίες του Ντόναλντ Τραμπ περί «επικείμενης πολιτιστικής καταστροφής» της Ευρώπης λόγω της μετανάστευσης. Ερωτώμενος για την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου προς τους Ευρωπαίους περί αφανισμού του πολιτισμού τους, ο Μπαρντελά δήλωσε κατηγορηματικά πως συμμερίζεται απόλυτα τις ανησυχίες του: «Η μαζική μετανάστευση και η αδιαφορία των κυβερνήσεών μας τα τελευταία 30 χρόνια σε ό,τι αφορά την μεταναστευτική πολιτική αποσταθεροποιεί τις ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα την γαλλική κοινωνία». Ερωτώμενος ξανά από τον δημοσιογράφο του BBC Νικ Ρόμπινσον, ο Μπαρντελά μίλησε για την κατάσταση στα περίχωρα των γαλλικών πόλεων όπου «έχει ριζώσει ένας άλλος πολιτισμός υπό τον ζυγό της ισλαμιστικής απολυταρχίας. Αν αύριο είμαι επικεφαλής της κυβέρνησης, η Γαλλία δεν θα είναι πια στο στόχαστρο της μαζικής μετανάστευσης».

Σημειωτέον πως ο Εθνικός Συναγερμός δεν έκανε καμία διαφήμιση στη Γαλλία της 45λεπτης συνέντευξης του συμπροέδρου του κόμματος. Είναι προφανές πως δεν λείπουν οι προσωπικοί ανταγωνισμοί στο εσωτερικό του Εθνικού Μετώπου με φόντο την υποψηφιότητα στις επόμενες προεδρικές εκλογές με δεδομένη την επιδίωξη της Μαρί Λεπέν να είναι αυτή η εκλεκτή του κόμματος που ίδρυσε ο πατέρας της.

Παιδί μεταναστών ο ίδιος με σημαία τον πόλεμο κατά της μετανάστευσης

Για όποιον παρακολουθεί τον 29χρονο που έχει εξακοντιστεί τα τελευταία χρόνια στις προτιμήσεις των Γάλλων ψηφοφόρων, οι δηλώσεις του δεν κάνουν εντύπωση. Ο Μπαρντελά γεννήθηκε και μεγάλωσε στο προάστιο Ντρανσί, στο Σεν Σαιν Ντενί, στα ΒΑ του Παρισιού, μια περιοχή κατοικημένη σχεδόν αποκλειστικά από μετανάστες με έντονη εγκληματικότητα, φτώχεια και ισχυρή διακίνηση ναρκωτικών. Το 2005, οι νέοι κάτω των 18 ετών στο Σεν Σαιν Ντενί ήταν σε ποσοστό 56,7% αλλοδαποί, 38% εξ αυτών αφρικανικής καταγωγής και 20% παράνομοι μετανάστες. Με μητέρα Ιταλίδα και πατέρα Αλγερινό, ο Μπαρντελά κατηγορείται συχνά από τους πολιτικούς του αντιπάλους πως παρότι ο ίδιος είναι κι αυτός παιδί μεταναστών έχτισε την πολιτική του καριέρα με σημαία τον πόλεμο εναντίον τους. Βασικό του πολιτικό αφήγημα η δραστική μείωση της μετανάστευσης και ο τερματισμός της απόδοσης της γαλλικής ιθαγένειας για όσους γεννιούνται σε γαλλικό έδαφος από γονείς μετανάστες.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου