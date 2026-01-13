Γαλλία: Στο εδώλιο η Μαρίν Λεπέν - Παίζει «ρέστα» για το προεδρικό της μέλλον

Ξεκινά σήμερα, Τρίτη (13/1) στο Παρίσι, η έφεση της Μαρίν Λεπέν, του κόμματός της Εθνικός Συναγερμός (RN) και ακόμη 11 κατηγορουμένων, σε μια δίκη που θεωρείται καθοριστική για την εκλογιμότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 και συνολικά για το πολιτικό της μέλλον.

Η ακροαματική διαδικασία αρχίζει στις 13:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας) και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 11 Φεβρουαρίου, στο δικαστικό μέγαρο στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Η απόφαση του εφετείου εκτιμάται ότι θα εκδοθεί το καλοκαίρι.

Η τρεις φορές υποψήφια για την προεδρία είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως τον Μάρτιο για υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων, με ποινή τεσσάρων ετών φυλάκισης (δύο χωρίς αναστολή με ηλεκτρονικό βραχιόλι), 100.000 ευρώ πρόστιμο και κυρίως πενταετή στέρηση εκλογιμότητας με άμεση ισχύ, η οποία την αποκλείει από κάθε αιρετό αξίωμα, συμπεριλαμβανομένης της προεδρίας, αλλά και από ενδεχόμενη επανεκλογή της στη Βουλή σε περίπτωση πρόωρων εκλογών.

Οι ελπίδες της Λεπέν

Για να διατηρήσει ανοιχτό τον δρόμο προς το Ελιζέ, η Λεπέν θα πρέπει είτε να απαλλαγεί, είτε να της επιβληθεί μικρότερη ποινή στέρησης εκλογιμότητας, καθώς ο χρόνος της ποινής «τρέχει» ήδη λόγω της άμεσης ισχύος της.

Σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, από το 2004 έως το 2016 είχε στηθεί ένα «σύστημα» υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με βοηθούς ευρωβουλευτών να εργάζονται στην πράξη για το τότε Εθνικό Μέτωπο και όχι για κοινοβουλευτικό έργο. Η ζημιά υπολογίστηκε σε 3,2 εκατ. ευρώ, μετά και την επιστροφή 1,1 εκατ. ευρώ από τους κατηγορούμενους.

«Ελπίζω να πείσω τους δικαστές για την αθωότητά μου», δήλωσε η Λεπέν, τονίζοντας πως θα κινηθεί με έναν βασικό υπερασπιστικό άξονα: «να πω την αλήθεια». Σύμφωνα με συνεργάτες της, αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο επιχείρημα ότι δεν είχε πρόθεση να διαπράξει τα αδικήματα.

Ακόμη και νέα καταδίκη πάντως δεν αποκλείει αυτομάτως την υποψηφιότητά της το 2027, υπό δύο προϋποθέσεις: η ποινή στέρησης εκλογιμότητας να είναι μικρότερη των δύο ετών και να αρθεί η υποχρέωση του ηλεκτρονικού βραχιολιού, που θεωρείται ασυμβίβαστη με προεκλογική εκστρατεία.

Φθείρεται η δημόσια εικόνα της

Την ίδια ώρα, η δημόσια εικόνα της έχει αρχίσει να φθίνει, με τα σενάρια διαδοχής από τον Ζορντάν Μπαρντελά να ενισχύονται. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση για τη Le Monde και το L’Hémicycle, το 49% των Γάλλων θεωρεί ότι ο πρόεδρος του RN έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές, έναντι μόλις 16% για τη Μαρίν Λεπέν.

Παρά τα σενάρια, η ίδια επιμένει ότι θα είναι υποψήφια «εφόσον μπορεί να θέσει υποψηφιότητα», αναγνωρίζοντας πάντως ότι, αν δεν τα καταφέρει, «ο Ζορντάν Μπαρντελά μπορεί να κερδίσει στη θέση της».