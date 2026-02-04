Δυσοίωνο το πολιτικό μέλλον της Λεπέν: Εισαγγελείς προτείνουν τη διατήρηση της στέρησης δικαιωμάτων

Συνεχίζεται η έφεση της ακροδεξιάς Γαλλίδας ηγέτιδας, Μαρίν Λεπέν, η οποία έκατσε στο εδώλιο μετά από την αποκάλυψη σκανδάλου για κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Οι Γάλλοι εισαγγελείς εισηγήθηκαν την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου να παραμείνει σε ισχύ η πενταετής απαγόρευση πολιτικών δικαιωμάτων ώστε να μην μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Γαλλίας στις επερχόμενες εκλογές το 2027.

«Θα σας ζητήσουμε να επικυρώσετε σε μεγάλο βαθμό την ποινική ευθύνη που διαπιστώθηκε στην αρχική δίκη και φυσικά θα επιδιωχθούν ποινές αποκλεισμού», δήλωσε ο εισαγγελέας Τιερί Ραμονάτσο σε δικαστήριο του Παρισιού. Η δίκη της έφεσης ολοκληρώνεται αυτόν τον μήνα. Η ετυμηγορία αναμένεται αυτό το καλοκαίρι.

Το χρονικό της πρώτης δίκης

Η Λεπέν, το κόμμα της, ο Εθνικός Συναγερμός, και 11 άλλοι έχουν ασκήσει έφεση κατά της πρώτης απόφασης του κατώτερου δικαστηρίου, το οποίο την καταδίκασε επίσης σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, συμπεριλαμβανομένων δύο ετών με αναστολή, και της επέβαλε πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Η πρώτη δίκη έκρινε τη Λεπέν, μαζί με 24 πρώην νομοθέτες, βοηθούς και λογιστές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και το ίδιο το κόμμα, ένοχους για τη λειτουργία ενός «συστήματος» από το 2004 έως το 2016 που χρησιμοποιούσε κεφάλαια της Ευρωβουλής για την πρόσληψη προσωπικού του Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία.

Η εισαγγελία είχε τότε ζητήσει απαγόρευση από δημόσια αξιώματα για ένα έως πέντε χρόνια για τη Λεπέν και άλλους 23. Το κατώτερο δικαστήριο διέταξε την άμεση εφαρμογή της απαγόρευσης εισόδου στη Λεπέν στα γραφεία της – χωρίς να περιμένει την έφεσή της – και επέβαλε επίσης απαγορεύσεις σε άλλους κατηγορούμενους.

Διακυβεύεται η προεδρική κούρσα

Κατά τη διάρκεια της έφεσης στα μέσα Ιανουαρίου, η Λεπέν αρνήθηκε ότι ο Εθνικός Συναγερμός διέθετε οποιοδήποτε «σύστημα» για την υπεξαίρεση κεφαλαίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δήλωσε ότι το κόμμα της ενήργησε «με απόλυτη καλή πίστη».

Εάν το δικαστήριο επικυρώσει την πρώτη απόφαση, η Λεπέν θα αποκλειστεί από το να είναι υποψήφια στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027, οι οποίες θεωρούνται ευρέως ως η καλύτερη ευκαιρία της να κερδίσει την κορυφαία θέση της χώρας μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες.

Έφτασε στον δεύτερο γύρο στις προεδρικές εκλογές του 2017 και του 2022, προτού χάσει από τον Εμανουέλ Μακρόν , ο οποίος δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος του χρόνου, αφού κατείχε δύο συνεχόμενες θητείες.

Έτσι λοιπόν, η Λεπέν κινδυνεύει και πάλι με τη μέγιστη ποινή φυλάκισης 10 ετών και πρόστιμο 1 εκατομμυρίου ευρώ εάν η έφεση απορριφθεί.

Ο εισαγγελέας Ραμονάτσο απέρριψε τους ισχυρισμούς πέρυσι ότι η δικαστική εξουσία είχε με οποιονδήποτε τρόπο ως στόχο να «εμποδίσει την άνοδο ενός αρχηγού κόμματος στο ανώτατο εκτελεστικό αξίωμα». «Το να υπονοούμε ότι η δικαστική εξουσία θα μπορούσε να αντιταχθεί στη βούληση του κυρίαρχου λαού είναι ανακριβές», είχε αναφέρει. «Ένας δικαστής είναι ο θεματοφύλακας του νόμου και απλώς τον εφαρμόζει» προσέθεσε.

