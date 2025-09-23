Ελληνοαμερικανοί βουλευτές σε Τραμπ πριν τη συνάντηση με Ερντογάν: «Μην δώσεις τα F-35 στην Τουρκία»

Αυστηρό μήνυμα στην κυβέρνηση Τραμπ στέλνουν τέσσερις Ελληνοαμερικανοί βουλευτές, λίγο πριν από τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Ειδικότερα, λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τη συνάντηση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο, και παραμονή της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, η διακομματική ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τα Ελληνικά Θέματα και οι βουλευτές Gus Bilirakis (Ρεπουμπλικάνος-Φλόριντα), Chris Pappas (Δημοκρατικός-Νέο Χάμσαϊρ), Nicole Malliotakis (Ρεπουμπλικάνος-Νέα Υόρκη) και Dina Titus (Δημοκρατική-Νεβάδα), εξέδωσαν αυστηρή προειδοποίηση προς την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ζητούν να είναι πολύ προσεκτική στις διαπραγματεύσεις της για τα τουρκικά μαχητικά F-35 που θέλει διακαώς να αποκτήσει η Άγκυρα.

«Η Τουρκία απομακρύνθηκε δικαιολογημένα από το πρόγραμμα το 2019 μετά την απόκτηση του ρωσικής κατασκευής συστήματος πυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο αποτελεί σαφή παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας βάσει του νόμου Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Η απόφαση του προέδρου Ερντογάν να επιδιώξει στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσική Ομοσπονδία, παρά τις υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι του ΝΑΤΟ, υπονομεύει άμεσα την ασφάλεια της αμερικανικής αμυντικής τεχνολογίας και αποτελεί απειλή για τη στρατηγική ακεραιότητα της αμυντικής συνεργασίας των συμμάχων», αναφέρουν οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές σε ανακοίνωσή τους.

Επισημαίνουν ακόμη ότι «η συνεχιζόμενη κατοχή του συστήματος S-400, ενώ επιδιώκεται η πρόσβαση σε μαχητικά αεροσκάφη F-35, ενέχει τον κίνδυνο να εκτεθούν ευαίσθητες αμερικανικές στρατιωτικές δυνατότητες στη ρωσική αντικατασκοπεία, να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη των συμμάχων και να τεθεί σε κίνδυνο η ανάπτυξη στρατιωτικών πλατφορμών επόμενης γενιάς».

Προσθέτουν ότι «πέρα από αυτή την παραβίαση του αμερικανικού δικαίου, η κυβέρνηση Ερντογάν έχει επανειλημμένα επιδείξει περιφρόνηση των διεθνών κανόνων και των δημοκρατικών αρχών - από την καταστολή της ελευθερίας του Τύπου και της πολιτικής διαφωνίας έως τις επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες σε περιοχές που έχουν προκαλέσει διεθνή καταδίκη. Η τήρηση των κυρώσεων CAATSA δεν είναι μόνο θέμα νομικής συμμόρφωσης, αλλά ένα απαραίτητο βήμα για την προστασία των αμερικανικών αμυντικών περιουσιακών στοιχείων και την επιβεβαίωση της δέσμευσης των ΗΠΑ για λογοδοσία και κράτος δικαίου στις διεθνείς σχέσεις».

Καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους ότι η «επιβράβευση» της κυβέρνησης Ερντογάν χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στη συμπεριφορά θα δημιουργούσε ένα «επικίνδυνο προηγούμενο» και θα αποδυνάμωνε την αξιοπιστία της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να παραμείνουν σταθερές στην υπεράσπιση των νόμων τους, των συμμαχιών τους και της διεθνούς τάξης.