Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Καμία αλλαγή» στη στάση για την Τουρκία και τα F-35

Η Ουάσιγκτον κρατά σταθερή τη γραμμή της για την Τουρκία και το πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Σύμφωνα με επίσημη επιστολή του State Department προς τον Ελληνοαμερικανό βουλευτή Κρις Πάππας, οι ΗΠΑ παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην εφαρμογή του νόμου CAATSA, ο οποίος μπλοκάρει την Άγκυρα από την απόκτηση των F-35, λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400.

«Η θέση μας δεν έχει αλλάξει»

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την απόκτηση και τη συνεχιζόμενη κατοχή από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος S-400 δεν έχει αλλάξει».

Οι προϋποθέσεις για να αποκτήσει η Άγκυρα F-35 από τις ΗΠΑ είναι σαφείς και περιλαμβάνονται στο άρθρο 1245 του αμυντικού προϋπολογισμού του 2020.

Η επιστολή στον Κρις Πάππας

Η απαντητική επιστολή, που υπογράφει ο ανώτερος αξιωματούχος Πολ Ντ. Γκουαλιανόνι, ήρθε ως απάντηση σε πρωτοβουλία του Πάππας, ο οποίος ζήτησε εξηγήσεις από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο για την εφαρμογή των κυρώσεων.

Οι Αμερικανοί βουλευτές είχαν εκφράσει έντονη ανησυχία για την προστασία των αμερικανικών αμυντικών και πληροφοριακών πόρων, σε περίπτωση που η Τουρκία παρακάμψει τις προβλέψεις του CAATSA.

Συμμαχία μεν, κόκκινες γραμμές δε

Στην επιστολή σημειώνεται ότι η Τουρκία παραμένει «μακροχρόνια σύμμαχος στο ΝΑΤΟ» με σημαντικές συνεισφορές στις αποστολές της Συμμαχίας. Παράλληλα όμως, η Ουάσιγκτον ξεκαθαρίζει ότι η απόκτηση του S-400 από την Άγκυρα αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την αμυντική συνεργασία και τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα F-35.



«Έχουμε καταστήσει σαφή τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αξιολόγησής μας για την εφαρμογή των κυρώσεων του CAATSA», αναφέρεται χαρακτηριστικά.