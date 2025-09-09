Τουρκικά μέσα: Η Ρωσία θέλει πίσω τους S-400 - Αλλάζουν τα δεδομένα για F-35

Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να πάρει πίσω το σύστημα S-400, που πούλησε στην Τουρκία, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.



Όπως αναφέρουν σε δημοσιεύματά τους τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Μόσχα δεν διαθέτει αποθέματα S-400 πέρα από αυτά που χρησιμοποιεί ήδη, ενώ η Τουρκία, η οποία έχει αναπτύξει το σύστημα αεροπορικής άμυνας του «Ατσάλινου Θόλου» με εγχώριους και εθνικούς πόρους, βλέπει την ανάγκη της για το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα να μειώνεται καθημερινά.



Γι' αυτό τον λόγο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Nefes, η Ρωσία εξετάζει μια συμφωνία με την Τουρκία που θα της επέτρεπε να πάρει πίσω τους S-400 προκειμένου να το πουλήσει σε άλλη χώρα.



Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι οι S-400 δεν μπορούσε να ενσωματωθούν υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ.



Λόγω της αγοράς των συστημάτων αεροπορικής άμυνας από τη Ρωσία, οι ΗΠΑ είχαν αποκλείσει την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35, εφαρμόζοντας τις κυρώσεις CAATSA.



Το 2017, η Τουρκία είχε υπογράψει συμφωνία με τη Ρωσία για την αγορά δύο συστημάτων S-400 αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Η παράδοση πραγματοποιήθηκε το 2019. Ως απάντηση, οι ΗΠΑ απέκλεισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35, στο πλαίσιο του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Εχθρών των ΗΠΑ μέσω Κυρώσεων).