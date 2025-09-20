Με τις «ευλογίες» Τραμπ το mega deal της Τουρκίας με Boeing και Lockheed Martin

Προχωράει όπως όλα δείχνουν η μεγάλη δουλειά αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ που σχεδιάζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος φέρεται έτοιμος να προσφέρει γη και ύδωρ στον Ντόναλντ Τραμπ στην επικείμενη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ την προσεχή Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.



Το ραντεβού ανάμεσα στους δύο ηγέτες αναμένεται να επισφραγίσει τις συμφωνίες – μαμούθ για την προμήθεια από την Τουρκία 250 επιβατικών αεροσκαφών Boeing και νέων F-16, ενώ «τρέχει» και η επιστροφή της γείτονος στο πρόγραμμα των F-35.

Οι δύο κολοσσοί



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε Bloomberg, οι αμερικανικοί κολοσσοί Boeing και Lockheed Martin, βρίσκονται κοντά στην εξασφάλιση μεγάλων παραγγελιών από την Άγκυρα, οι οποίες μπορεί να ανακοινωθούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα και θα αφορούν έως και 250 επιβατικά αεροσκάφη και νέα μαχητικά F-16, με το ενδεχόμενο παράλληλης επίλυσης της πολύχρονης διαμάχης για τα F-35.



Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω των social media ότι θα φιλοξενήσει τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσιγκτον στις 25 Σεπτεμβρίου, μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στο τραπέζι θα βρεθούν συμφωνίες στον τομέα της άμυνας αλλά και της ενέργειας, συνολικής αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους.



Η Άγκυρα σχεδιάζει την αγορά 40 F-35, 40 F-16 Viper, καθώς και πυρομαχικών, ενώ οι συζητήσεις για την τιμή των F-16 βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ανάρτηση Τραμπ



«Εργαζόμαστε σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον Πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης μίας μεγάλης παραγγελίας Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, που αναμένουμε να καταλήξουν θετικά», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «ο Πρόεδρος Ερντογάν κι εγώ έχουμε πάντα μία πολύ καλή σχέση».

Η Turkish Airlines βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Boeing για συμφωνία – μαμούθ, η οποία εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τα επιβατικά αεροσκάφη 737 Max και περίπου 75 αεροπλάνα 787 Dreamliner