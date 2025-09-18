Breaking news icon BREAKING
NEWS

Τρομερός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Κόσμος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Ντόναλντ Τραμπ Κωνσταντινούπολη

«Η Παλαιστίνη δε θα σε συγχωρέσει Ερντογάν»: Σφοδρά πυρά από Οζέλ για τη συνάντηση με Τραμπ Τζούνιορ

Ο Οζέλ άσκησε σκληρή κριτική στον Τούρκο πρόεδρο κατηγορώντας τον ότι την ώρα που καταγγέλλει τον Νετανιάχου συζητάει με την πλευρά του Τραμπ για επιχειρηματικά σχέδια σε βάρος της Παλαιστίνης.

Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ - Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / ΑΠΕ ΕΡΑ - Reuters
Νίκος Νανούρης avatar
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
Νίκος Νανούρης
Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ - Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / ΑΠΕ ΕΡΑ - Reuters
Νίκος Νανούρης avatar
Νίκος Νανούρης

Μυστική συνάντηση ανάμεσα σε Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ.

Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, Οζγκιούρ Οζέλ, ισχυρίστηκε σε πολιτική συγκέντρωση στην περιοχή Μπαχτσελιέβλερ της Κωνσταντινούπολης ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φιλοξένησε πρόσφατα τον γιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ο Οζέλ άσκησε σκληρή κριτική στον Τούρκο πρόεδρο κατηγορώντας τον ότι την ώρα που καταγγέλλει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου συζητάει με την πλευρά του Τραμπ για επιχειρηματικά σχέδια σε βάρος της Παλαιστίνης.

EPA/NECATI SAVAS
EPA/NECATI SAVAS

«Ο Τραμπ έχει βάλει στο μάτι τόσο την Παλαιστίνη όσο και την Κύπρο. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω: μόλις το περασμένο Σάββατο, ο Ερντογάν φιλοξένησε ανώνυμα τον γιο του Τραμπ, τον Τραμπ Τζούνιορ, στο γραφείο του στο Ντολμάμπαχτσε.

Ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις. Τον κατέγραψαν ως επιχειρηματία, αλλά δεν συμπεριέλαβαν το όνομά του. Ενώ η Παλαιστίνη υποφέρει, συνεργάζονται με τον γιο του Τραμπ μέσω εταιρειών λόμπινγκ και εγκαταλείπουν την Παλαιστίνη στον Τραμπ. Η Παλαιστίνη δεν θα σε συγχωρέσει, Ερντογάν».

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Ντόναλντ Τραμπ Κωνσταντινούπολη

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader