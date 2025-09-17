Φουντώνει η κόντρα Ερντογάν-Νετανιάχου για Ιερουσαλήμ: Δεν θα επιτρέψουμε να βεβηλωθεί από ασεβείς

Την απάντησή του στον Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφορικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός για την πόλη των Ιεροσολύμων κατά τη διάρκεια της τελετής θεμελίωσης του νέου κτιρίου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος τοποθετήθηκε επί του θέματος την Τετάρτη 17/09 δεσμευόμενος ότι οι Μουσουλμάνοι δεν θα υποχωρήσουν ποτέ από τα δικαιώματά τους για την Ανατολική Ιερουσαλήμ και υποσχέθηκε πως η χώρα του θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους Παλαιστίνιους εν μέσω των ισραηλινών επιθέσεων.

«Δεν θα επιτρέψουμε στην Ιερουσαλήμ να βεβηλωθεί από χέρια ασεβών, αν και γνωρίζω ότι η πικρία των θαυμαστών του Χίτλερ ενδέχεται να μην ξεθωριάσει ποτέ», δήλωσε ο Ερντογάν.

«Ο αγώνας της Τουρκίας για την Ιερουσαλήμ να γίνει μια πόλη ειρήνης, ασφάλειας και αρμονίας συνεχίζεται χωρίς διακοπή ή υποχώρηση», επεσήμανε ο Τούρκος πρόεδρος

Επισήμανε την υπερηφάνεια του να ανήκει κανείς «σε ένα έθνος που σήκωσε τη σημαία του Ισλάμ για αιώνες και υπηρέτησε την Ιερουσαλήμ για 400 χρόνια». Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υπό την μουσουλμανική εξουσία «η πόλη έγινε τόπος ειρήνης και συνύπαρξης», ενώ υπήρχε σεβασμός στα δικαιώματα των Χριστιανών και των Εβραίων.

«Αυτοί που πιστεύουν ότι μπορούν να χτίσουν ένα ασφαλές μέλλον με καταπίεση και γενοκτονία, με κόστος τις ζωές αθώων παιδιών, θα πνιγούν στο αίμα που έχουν χύσει», τόνισε.

Turkish President Erdogan:



As a nation that carried Islam’s banner for centuries, we had the honor of serving Jerusalem for 400 years.



Netanyahu may not know this, but perhaps he will: with respect, wisdom, and tolerance, we made this blessed city a land of peace for centuries. pic.twitter.com/GwnAddfsh1 — Clash Report (@clashreport) September 17, 2025

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού προκάλεσε οργή με τον Ομέρ Τσελίκ να κάνει λόγο για στοχοποίηση Ερντογάν από τον Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον ηγέτη γενοκτονικού δικτύου.

«Τα λόγια του Νετανιάχου, του ηγέτη του γενοκτονικού δικτύου που στοχοποιεί τον πρόεδρό μας, είναι άκυρα και ανίσχυρα. Οι αυταπάτες του Νετανιάχου, που θεωρεί την Ιερουσαλήμ, την κοινή αξία της ανθρωπότητας, ως δική του ιδιοκτησία, εκφράζουν εχθρότητα προς όλες τις ανθρώπινες αξίες. Αυτά τα λόγια αποτελούν ένα νέο έγκλημα γενοκτονικών πράξεων κατά ανθρώπων και αξιών από τον αντι-ανθρώπινο φανατισμό».