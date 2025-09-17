«Πόλεμος» δηλώσεων μεταξύ Ερντογάν - Νετανιάχου με αναφορές σε Χίτλερ και Ιερουσαλήμ

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η κόντρα Τουρκίας - Ισραήλ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να απαντάει στις επιθέσεις του Τούρκου προέδρου.

Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ, όπου έδωσε το παρών μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.



«Η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη μας. Κύριε Ερντογάν, αυτή δεν είναι η πόλη σας. Αυτή είναι η πόλη μας. Θα είναι πάντα η πόλη μας. Δεν θα διαιρεθεί ποτέ ξανά», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του.

Η τοποθέτηση Νετανιάχου προκάλεσε την οργή της Άγκυρας με τον Ομέρ Τσελίκ να κάνει λόγο για στοχοποίηση Ερντογάν από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντάς τον ηγέτη γενοκτονικού δικτύου.



«Τα λόγια του Νετανιάχου, του ηγέτη του γενοκτονικού δικτύου που στοχοποιεί τον πρόεδρό μας, είναι άκυρα και ανίσχυρα. Οι αυταπάτες του Νετανιάχου, που θεωρεί την Ιερουσαλήμ, την κοινή αξία της ανθρωπότητας, ως δική του ιδιοκτησία, εκφράζουν εχθρότητα προς όλες τις ανθρώπινες αξίες. Αυτά τα λόγια αποτελούν ένα νέο έγκλημα γενοκτονικών πράξεων κατά ανθρώπων και αξιών από τον αντι-ανθρώπινο φανατισμό».

Νωρίτερα την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, κατά την επιστροφή του από την έκτακτη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας-Αραβικού Συνδέσμου στο Κατάρ, ο Ερντογάν εξαπέλυσε πυρά εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού: «Ο Νετανιάχου θα συμμεριστεί τη μοίρα του Χίτλερ. Το Ισραήλ βλάπτει τους Μουσουλμάνους, τους Χριστιανούς, καθώς και τους Εβραίους. Όταν ακούς τους Εβραίους που αντιτίθενται στη γενοκτονία του Ισραήλ, βλέπεις ξεκάθαρα πόσο επικίνδυνη ιδεολογία είναι ο Σιωνισμός. Αν το σιωνιστικό Ισραήλ πρέπει να σχετίζεται με κάτι, αυτό είναι η τρομοκρατία και ο φασισμός».