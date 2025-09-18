Απειλές Άγκυρας σε Κύπρο: «Ο εξοπλισμός από το Ισραήλ θα έχει επικίνδυνες συνέπειες»

Προειδοποίηση προς την Κυπριακή Δημοκρατία έστειλαν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας με αφορμή δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για προμήθεια αντιαεροπορικών συστημάτων από το Ισραήλ.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι οι προσπάθειες εξοπλισμού του νησιού θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ειρήνη, προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν επικίνδυνες συνέπειες.

Πιο συγκεκριμένα, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανέφεραν τα εξής: «Παρακολουθούμε στενά τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου" αγόρασε ένα σύστημα αεράμυνας από το Ισραήλ. Θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες και δραστηριότητες εξοπλισμού της "Ελληνοκυπριακής Διοίκησης" που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ειρήνη και την σταθερότητα στο νησί θα μπορούσαν να έχουν επικίνδυνες συνέπειες.



Οποιαδήποτε προσπάθεια διατάραξης της ισορροπίας στο νησί παρακολουθείται στενά και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ειρήνης της "ΤΔΒΚ". Η Τουρκία, όπως και στο παρελθόν, στέκεται στο πλευρό και υποστηρίζει την "ΤΔΒΚ" σήμερα. Ο τουρκοκυπριακός λαός βρίσκεται επίσης υπό την προστασία της Τουρκίας».

«Στρατιωτική άσκηση με Αίγυπτο μετά από 13 χρόνια»

Παράλληλα, η Άγκυρα επιχειρεί σύσφιξη των σχέσεων με το Κάιρο και στο πεδίο, ανακοινώνοντας στρατιωτική άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο μετά από 13 χρόνια.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η Ειδική Ναυτική Άσκηση «Θάλασσα της Φιλίας» Τουρκίας-Αιγύπτου θα πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου και την αύξηση της διαλειτουργικότητας και συνέχισε:



Η άσκηση, η οποία θα διεξαχθεί για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, θα περιλαμβάνει τις φρεγάτες TCG Oruçreis και TCG Gediz, τα ταχύπλοα περιπολικά TCG İmbat και TCG Bora, το υποβρύχιο TCG Gür και δύο F-16, μαζί με στοιχεία του Αιγυπτιακού Ναυτικού.

Διάψευση για S400

Σχετικά με τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Ρωσία θέλει πίσω τα συστήματα αεροπορικής άμυνας S-400, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσαν: «Τα συστήματα αεροπορικής άμυνας S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας. Δεν υφίσταται κάποια αλλαγή στη στάση μας αναφορικά με τα S-400».