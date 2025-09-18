Mυστική συνάντηση Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στην Τουρκία - Τι συζήτησαν

Υπό άκρα μυστικότητα φαίνεται ότι συναντήθηκε ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με συνοδευτική αντιπροσωπεία την περασμένη εβδομάδα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής επίσκεψης.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Middle East Eye, η συνάντηση αποκαλύφθηκε την Τετάρτη από τον Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρο του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Ερντογάν συμμετείχε σε «μυστικές διαπραγματεύσεις» με τον μεγαλύτερο γιο του Αμερικανού προέδρου για το θέμα της Γάζας.

«Το πρωτόκολλο τον ανέφερε ως "επιχειρηματία", αλλά δεν είπαν το όνομά του κατά την επίσκεψη», τόνισε ο Οζέλ σε συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη.

«Ενώ η Παλαιστίνη αιμορραγεί, εκείνοι κάνουν μπίζνες με τον γιο του Τραμπ μέσω εταιρειών λόμπι», πρόσθεσε. «Στο παλαιστινιακό ζήτημα, ο Ερντογάν προσποιείται ότι επικρίνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά δεν λέει ούτε λέξη για τον πραγματικό προστάτη της υπόθεσης, τον Τραμπ».

Επιβεβαίωση από πηγή κοντά στον Ερντογάν

Την ίδια μέρα, τουρκική πηγή κοντά στον Ερντογάν επιβεβαίωσε στη DW ότι ο Τραμπ Τζούνιορ συναντήθηκε πράγματι με τον πρόεδρο, χαρακτηρίζοντας ωστόσο την επίσκεψη απλώς ως «εθιμοτυπική». Η πηγή διέψευσε ότι συζητήθηκαν επισήμως η Γάζα ή άλλα συγκεκριμένα ζητήματα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Οζέλ.

Αν και ο Τραμπ Τζούνιορ δεν κατέχει επίσημη θέση στην κυβέρνηση του πατέρα του, θεωρείται ιδιαίτερα επιδραστικός στον Λευκό Οίκο. Σήμερα είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Trump Organization. Σύμφωνα με το MEE, στην Τουρκία τον συνόδευσαν αρκετοί επιχειρηματίες με παρόμοιες πολιτικές και οικονομικές θέσεις.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται τη χώρα, το 2016 είχε ταξιδέψει ξανά για κυνήγι και για επαγγελματικές συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Trump Organization συμμετέχει σε κοινή επένδυση με τουρκική εταιρεία στο έργο των Trump Towers.

Ο Ερντογάν, άλλωστε, διατηρεί καλή σχέση και με τον Ντόναλντ Τραμπ τον πρεσβύτερο. Τούρκοι αξιωματούχοι ανέφεραν στο MEE ότι ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώκει διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Άγκυρα σκοπεύει να θέσει ζητήματα όπως η συμφωνία για τα μαχητικά F-16, η ενσωμάτωση των Κούρδων της Συρίας στην κεντρική κυβέρνηση στη Δαμασκό, πιθανές προοπτικές αγοράς F-35, καθώς και τις πρόσφατες εντάσεις με το Ισραήλ σε σχέση με τη Συρία και τη Γάζα.

Έγγραφα δείχνουν επίσης ότι ο Τραμπ Τζούνιορ ταξιδεύει συχνά στην περιοχή, έχοντας επισκεφθεί το Ριάντ και τη Ντόχα στο πλευρό του πατέρα του κατά τις επίσημες επισκέψεις του στον Κόλπο της Σαουδικής Αραβίας.