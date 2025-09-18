«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν την Τρίτη στη Νέα Υόρκη

«Κλείδωσε» σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν , στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ - συνάντηση που όπως όλα δείχνουν θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα Αμερικής).

Τη Δευτέρα το μεσημέρι ο ΠΘ θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Η συνάντηση των δυο ηγετών πραγματοποιείται μέσα σε ένα κλίμα ελεγχόμενης έως τώρα έντασης στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών με την Αθήνα σε κάθε περίπτωση να διατηρεί ψύχραιμη στάση στις όποιες προκλήσεις έχουν εκδηλωθεί από την πλευρά της Άγκυρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με την τελευταία συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 έδειξε να κρατά χαμηλούς τόνους επαναβεβαιώνοντας την επιδίωξη της Ελλάδας για «ήρεμα νερά» ασκώντας παράλληλα τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πεδίο με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τον ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων αλλά και ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση του διαγωνισμού της Chevron.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας» είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λήμνο είχε τονίσει: «Πρώτα και πάνω απ’ όλα θέλουμε οι ακρίτες μας στο βορειοανατολικό Αιγαίο να αισθάνονται ασφαλείς. Έχουν κάθε λόγο να το αισθάνονται αυτό. Μια Ελλάδα η οποία είναι ισχυρή, προβάλλει τα δίκαιά της με αυτοπεποίθηση, ενισχύει διαρκώς τις Ένοπλες Δυνάμεις της, οι οποίες είναι ταυτισμένες και με την περιοχή αυτή».