Επανενεργοποιήθηκε ο διάλογος Ελλάδας–Λιβύης για την οριοθέτηση της ΑΟΖ

Κεντρικό θέμα της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης , με τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Λιβύης, Taher Salem Al Baour, αποτέλεσε η οριοθέτηση της ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη) μεταξύ των δύο χωρών.



Οι δύο υπουργοί κήρυξαν την έναρξη της επίσημης διαδικασίας, πραγματοποιώντας την πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών, με στόχο την ταχεία πρόοδο και την ενίσχυση της νομικής σαφήνειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Συμφωνήθηκε η επόμενη συνάντηση να διεξαχθεί στην Τρίπολη.



Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η οριοθέτηση της ΑΟΖ πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, επισημαίνοντας για ακόμη μία φορά ότι το λεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο.

Νέες συμφωνίες

Πέραν της ΑΟΖ, στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα συνεργασίας στη μετανάστευση, στην εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής, καθώς και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της οικονομίας και των κατασκευών. Επιπλέον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην προώθηση απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Αθήνας – Τρίπολης και στην οργάνωση ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Λιβύη εντός του φθινοπώρου.



Ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε ότι η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της ΕΕ και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη πολιτικής λύσης που θα διασφαλίσει ενότητα, ανάπτυξη και σταθερότητα στη Λιβύη.