Ο Ερντογάν δίνει «γη και ύδωρ» για συνάντηση με Τραμπ - Αγοράζει 300 Boeing, λέει ο Οζέλ

Νέο «χτύπημα» από τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ.

Ο ηγέτης του κεμαλικού κόμματος, λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη που έκανε ο ίδιος για τη μυστική συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τράμπ Τζούνιορ στην Κωνσταντινούπολη, η οποία δεν διαψεύστηκε από την τουρκική προεδρία, προχώρησε σήμερα ένα βήμα παραπάνω σχετικά με το περιεχόμενο της συζήτησης, αποκαλύπτοντας ένα παζάρι που βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να κλειδώσει η συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Οζέλ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον γιο του Τραμπ: «"Αν κανονίσετε ένα ραντεβού μαζί μου, υπόσχομαι να παραγγείλω 300 αεροσκάφη Boeing από την Αμερική ζωντανά στην τηλεόραση με τον Τραμπ, μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου"».

«Προσπαθούν να κανονίσουν μια συνάντηση με αυτόν τον όρο. Καταδικάζω τον Ερντογάν, ο οποίος εγκατέλειψε την Παλαιστίνη, έκανε συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ για τη δική του εξουσία και πραγματοποίησε το πραξικόπημα της 19ης Μαρτίου (σύλληψη Ιμάμογλου) με την άδεια του Τραμπ», ανέφερε.