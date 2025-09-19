«Κλείδωσε» η συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.



Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθούν στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου».

«Πολυάριθμες εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες»

«Συνεργαζόμαστε με τον Πρόεδρο σε πολυάριθμες εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης κλίμακας πώλησης αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των διαπραγματεύσεων για τα F-35, οι οποίες αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Πάντα είχα πολύ καλή σχέση με τον Πρόεδρο Ερντογάν».