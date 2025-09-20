Διπλωματικό σπριντ στη Νέα Υόρκη: Μητσοτάκης – Ερντογάν και οι κρίσιμες τριμερείς για ενέργεια

Με βαριά ατζέντα και πυκνό πρόγραμμα ξεκινά η ελληνική διπλωματική αποστολή στη Νέα Υόρκη. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει μπροστά του έναν «μαραθώνιο» επαφών με ομολόγους του, ανάμεσά τους και με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο .

Στο επίκεντρο των συζητήσεων τα ανοιχτά μέτωπα των πολέμων – κυρίως η Μέση Ανατολή – μετά και το αμερικανικό βέτο στο ψήφισμα του ΟΗΕ για εκεχειρία στα παλαιστινιακά εδάφη.



Ωστόσο, το μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται στη συνάντηση της Τρίτης: Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για μισή ώρα, σε μια διευρυμένη συζήτηση με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών και των διευθυντών των διπλωματικών τους γραφείων.

Τι θα βρεθεί στην ατζέντα Μητσοτάκη – Ερντογάν

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα δίνει έμφαση σε δύο καυτά θέματα:

τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό εξοπλιστικό πρόγραμμα Safe,

και τις ενστάσεις της Άγκυρας στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Το καλώδιο, πάντως, θα βρεθεί στο τραπέζι και στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκος Χριστοδουλίδης . Θα είναι η πρώτη τους επαφή μετά την ένταση που ξέσπασε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν η Λευκωσία χαρακτήρισε το έργο «μη βιώσιμο».

Οι τριμερείς στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Με εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τρεις τριμερείς συναντήσεις:

Ελλάδα – Κύπρος – Αίγυπτος: Ενεργειακά ζητήματα και έναρξη συζητήσεων για ΑΟΖ, με φόντο την πίεση που ασκεί η Άγκυρα στον Αλ Σίσι.

Ελλάδα – Κύπρος – Συρία: Ο Σύρος ΥΠΕΞ Άσαντ Αλ Σαϊμπανί, που βρέθηκε τον Αύγουστο στην Αθήνα, θα συζητήσει με Γεραπετρίτη και Κόμπο για συνεργασία στην Αν. Μεσόγειο. Στόχος, η οικοδόμηση ενός αντίβαρου στην τουρκική επιρροή.

Ελλάδα – Κύπρος – Ιορδανία: Επαφές με στόχο περιφερειακή συσπείρωση και συνεργασία στην ενέργεια, ενώ το Αμμάν αναζητά άνοιγμα προς την Ε.Ε.

Η παρέμβαση Γεραπετρίτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι εκλεγμένο μέλος του Συμβούλιο Ασφαλείας για τη διετία 2025-2026. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα πάρει το λόγο στην έκτακτη συνεδρίαση για τη Μέση Ανατολή και το παλαιστινιακό, αλλά και στη συζήτηση για τις σχέσεις ΟΗΕ – Αραβικού Συνδέσμου, υπό την προεδρία της Ν. Κορέας.