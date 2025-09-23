Flash TV: Το παρασκήνιο της αναβολής της συνάντησης Μητσοτάκη, Ερντογάν - Η ατζέντα και τα παζάρια

Το παρασκήνιο πίσω από την ακύρωση του πολυσυζητημένου ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν ξεδιπλώθηκε στην έκτακτη εκπομπή του Flash TV με τον Γιάννη Χρηστάκο και τον Σπύρο Μουρελάτο. Με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ και καταιγιστικά σχόλια, φωτίστηκε η κρυφή ατζέντα του «σουλτάνου» που δεν περιορίζεται μόνο στις διμερείς σχέσεις με την Αθήνα, αλλά εκτείνεται από τις συμφωνίες με τον Τραμπ και το παζάρι για τα μαχητικά, μέχρι τον ρόλο του στη Γάζα, τους υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο, την παρουσία της Chevron και το τουρκολυβικό μνημόνιο. Μια εκπομπή που έδωσε τον παλμό της διπλωματικής σκακιέρας και αποκάλυψε τα πραγματικά χαρτιά του Ερντογάν.

Τα καυτά ερωτήματα

Ερωτήματα και απορίες προκαλεί η ξαφνική ματαίωση της πολυαναμενόμενης συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ενώ οι διπλωματικές πηγές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι η συνάντηση βρισκόταν στο πρόγραμμα των δύο ηγετών, ξαφνικά ανακοινώθηκε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί, αφήνοντας πίσω της μια βαριά σκιά παρασκηνίου.

Η ελληνική πλευρά επιχείρησε να υποβαθμίσει το γεγονός, αποδίδοντάς το στις ασφυκτικές υποχρεώσεις του Τούρκου προέδρου. Ωστόσο, οι απεσταλμένοι και οι ανταποκριτές, μεταξύ των οποίων και ο ανταποκριτής του flash.gr Δημήτρης Σουλτογιάννης, που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη γνώριζαν ήδη για το φορτωμένο πρόγραμμά του, γεγονός που δεν εξηγεί γιατί η συνάντηση ανακοινώθηκε εξαρχής χωρίς να έχει εξασφαλιστεί με βεβαιότητα.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη Νίκος Νανούρης, προκαλεί το ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δεν είχαν γράψει ούτε λέξη για την επικείμενη συνάντηση. Ούτε ένα μονόστηλο, ούτε μια αναφορά, τη στιγμή που η ελληνική πλευρά είχε καλλιεργήσει προσδοκίες για μια νέα σελίδα στον ελληνοτουρκικό διάλογο.

Το παρασκήνιο είναι έντονο. Διπλωματικοί κύκλοι δεν αποκλείουν ότι η Άγκυρα έστειλε σκόπιμα ένα «μήνυμα ψυχρότητας», επιλέγοντας να αποφύγει μια συνάντηση που θα ερμηνευόταν ως κίνηση καλής θέλησης προς την Αθήνα, σε μια περίοδο που ο Ερντογάν εμφανίζεται αποφασισμένος να παίξει σε πολλά ταμπλό στη διεθνή σκηνή, όπως σχολιάζει στο Flash TV ο διεθνολόγος Βασίλης Κοψαχείλης

Η ουσία είναι ότι η ματαίωση αφήνει μια αίσθηση αμηχανίας στην ελληνική πλευρά, τη στιγμή που ο Μητσοτάκης επενδύει στην εικόνα της ψύχραιμης διαχείρισης και της «ήρεμης δύναμης» απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Και η ερώτηση που μένει μετέωρη είναι: ποιος τελικά ακύρωσε ποιον;



Η πρόκληση Ερντογάν

Αλγεινή εντύπωση στην ελληνική διπλωματία προκαλεί η επιλογή του Ταγίπ Ερντογάν να αξιοποιήσει το βήμα του ΟΗΕ για να καλέσει τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν την αποκαλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία της Κύπρου», επιμένοντας στη λύση δύο κρατών στο νησί. Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη προκλητική ρητορική τοποθέτηση, αλλά ένα ξεκάθαρο μήνυμα της Άγκυρας προς Αθήνα και Λευκωσία, την ώρα που η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να υποστηρίζει τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Ο «σουλτάνος» δείχνει να επιμένει σε μια στρατηγική αναβάθμισης του ψευδοκράτους, προκαλώντας νέα ένταση σε ένα από τα πιο ευαίσθητα μέτωπα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη με την ατζέντα του γεμάτη εμπορικές συμφωνίες και εξοπλιστικά παζάρια, με επίκεντρο τα μαχητικά αεροσκάφη. Ο «σουλτάνος» της Άγκυρας γνωρίζει ότι η Ουάσιγκτον παραμένει ο βασικός του συνομιλητής σε ζητήματα άμυνας και οικονομίας και δεν δίστασε να βάλει στο τραπέζι τις τουρκικές απαιτήσεις για ενίσχυση του στόλου με νέα F-16 αλλά και για διεύρυνση των διμερών εμπορικών σχέσεων. Οι επαφές με την αμερικανική πλευρά φανερώνουν την πρόθεση του Ερντογάν να διατηρήσει τα ανοικτά κανάλια με τις ΗΠΑ, επιδιώκοντας παράλληλα να διασφαλίσει ισορροπίες σε μια περίοδο που το γεωπολιτικό σκηνικό μοιάζει πιο ρευστό από ποτέ.

Ο ρόλος του GSI (Greek Secret Intelligence) αποδείχθηκε καθοριστικός στο παρασκήνιο της ακύρωσης. Σύμφωνα με τον διεθνολόγο Βασίλη Καψαχείλη « το ψυχρό κλίμα μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας, λειτούργησε επιβαρυντικά. Οι πρόσφατες κινήσεις του Ερντογάν στο Κυπριακό, με την εκ νέου προβολή της λύσης δύο κρατώ, έφεραν αμηχανία στην ελληνική πλευρά, καθώς η Λευκωσία πίεζε για πιο δυναμική αντίδραση. Η έλλειψη απόλυτου συντονισμού ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις έκανε την Αθήνα να εμφανίζεται εκτεθειμένη, δίνοντας στον Τούρκο πρόεδρο ακόμη ένα «όπλο» για να επιβάλει τους όρους του.»



«Η ακύρωση, λοιπόν, δεν ήταν μια απλή αλλαγή στο πρόγραμμα, αλλά ένα καλά ζυγισμένο μήνυμα ισχύος από την Άγκυρα, που εκμεταλλεύτηκε τόσο τα ευαίσθητα ελληνοκυπριακά δεδομένα όσο και τα κενά στον χειρισμό της Αθήνας».

Η κρυφή ατζέντα Ερντογάν

Η κρυφή ατζέντα του Ταγίπ Ερντογάν αποκαλύπτει τις πραγματικές του επιδιώξεις πίσω από τις θεαματικές εμφανίσεις στη διεθνή σκηνή. Από τις συμφωνίες και τα ανοίγματα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι τον ρόλο που φιλοδοξεί να παίξει στον πόλεμο της Γάζας ως «ρυθμιστής» στον μουσουλμανικό κόσμο, ο Τούρκος πρόεδρος χτίζει συστηματικά το προφίλ του ηγέτη με περιφερειακή ισχύ. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι υδρογονάνθρακες, με το βλέμμα στραμμένο στις κινήσεις της Chevron στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και το τουρκολυβικό μνημόνιο που εξακολουθεί να αποτελεί όχημα για την τουρκική διεκδίκηση θαλάσσιων ζωνών. Πρόκειται για ένα μωσαϊκό συμφερόντων που ενισχύει την ατζέντα της Άγκυρας και ταυτόχρονα ανεβάζει τον πήχη της έντασης για την Ελλάδα.

