Κυβερνητική πηγή από Νέα Υόρκη: Δύσκολο να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη, Ερντογάν - Ήταν συμφωνημένη

Προς ακύρωση οδηγείται με ευθύνη της τουρκικής πλευράς το ραντεβού Μητσοτάκη -Ερντογάν.

Ανώτατη κυβερνητική πηγή από τη Νέα Υόρκη τόνισε πως επρόκειτο για ένα απολύτως συμφωνημένο ραντεβού το οποίο είχε αναλάβει ο διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Μίλτον Νικολαϊδης.

«Ο κύριος Νικολαϊδης ο οποίος ανέλαβε την οργάνωση της συνάντησης ήταν απολύτως σαφής. Εμείς πάντα αναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας. Η Τουρκία παραδοσιακά δεν τις αναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο και ήταν και συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ» τόνισε η ίδια πηγή αφήνοντας να εννοηθεί πως η συνάντηση είναι πολύ πιθανό πλέον να οδηγηθεί σε ακύρωση:



«Δεν γνωρίζουμε εάν θα γίνει τελικά η συνάντηση, το βλέπω δύσκολο αυτή τη στιγμή με βάση το πρόγραμμα του Πρωθυπουργοί το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αλλά και εάν δεν γίνει θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δυο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή, εξάλλου έχουν συναντηθεί επτά φορές με τον κ. Ερντογάν και η Ελλάδα επιδιώκει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας».



Το τουρκικό αίτημα

Η συνάντηση, που θεωρούνταν κρίσιμη για τη διπλωματία και την περαιτέρω εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών, αναβλήθηκε μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με το πότε και αν θα πραγματοποιηθεί τελικά.

Η αιτία της ακύρωσης, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, ήταν η συμμετοχή του Τούρκου προέδρου σε μια έκτακτη συνάντηση ηγετών από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, την οποία διοργάνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση αυτή κρίθηκε από την Άγκυρα ως ύψιστης σημασίας, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να δοθεί προτεραιότητα σε αυτήν έναντι της διμερούς συνάντησης με τον κ. Μητσοτάκη.

Πηγές κοντά στην τουρκική προεδρία είχαν αναφέρει στο Flash.gr πως η συνάντηση είναι εξαιρετικά απίθανο να πραγματοποιηθεί λόγω του βεβαρημένου προγράμματος του Ταγίπ Ερντογάν αφήνοντας μάλιστα αιχμές ότι η Αθήνα βιάστηκε να ανακοινώσει επίσημα το ραντεβού.