Προς οριστική αναβολή η συνάντηση Μητσοτάκη, Ερντογάν - Μαρινάκης: «Σχεδόν βέβαιο πως δεν θα γίνει»

Όλα δείχνουν οριστική αναβολή για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), όπως επιβεβαίωσε ο Παύλος Μαρινάκης το πρωί της Τετάρτης (24/9).

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον «αέρα» του Action 24, η συνάντηση στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι βέβαιο πως δεν θα πραγματοποιηθεί.

«Προφανώς και δεδομένου ότι δεν έχει βρεθεί κάποια κοινή ώρα στο σημερινό πρόγραμμα θεωρώ ότι η συνάντηση είναι σχεδόν βέβαιο, για να μην πω βέβαιο, ότι δεν θα πραγματοποιηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Η συνάντηση αναβλήθηκε με υπαιτιότητα της τουρκικής πλευράς, αφού η διπλωματική αποστολή της γείτονος επικαλέστηκε τη συμμετοχή του προέδρου Ερντογάν σε συνάντηση των αραβικών χωρών με τον Ντόναλντ Τραμπ «που ακουμπούσε χρονικά με το τετ α τετ κορυφής».

Την ίδια ώρα, στο «μικροσκόπιο» της Αθήνας βρίσκονται διαρροές από τουρκικά ΜΜΕ όπως η εφημερίδα Millyet, σύμφωνα με τις οποίες οι Τούρκοι ακύρωσαν τη συνάντηση, επειδή αυτή είχε διαρρεύσει με υπαιτιότητα της ελληνικής πλευράς.

Άγκυρα προς Αθήνα: «Βιαστήκατε να ανακοινώσετε τη συνάντηση»

Την ίδια ώρα, όπως σημειώνει ο ανταποκριτής του flash.gr στην Κωνσταντινούπολη, Νίκος Νανούρης, η απόλυτη προτεραιότητα του Ερντογάν στις ΗΠΑ είναι οι επαφές με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, δεν έπεσε ως «κεραυνός εν αιθρία» στη γειτονική χώρα η αναβολή του ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τις προηγούμενες ημέρες και ενώ η ελληνική πλευρά είχε ανακοινώσει τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο, η Άγκυρα επέλεξε να μην προχωρήσει σε κάποια επίσημη ανακοίνωση, ενώ από την τουρκική προεδρία απέφευγαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το ραντεβού των δύο ηγετών.

Αμέσως μετά την αναβολή του τετ α τετ οι τουρκικές πηγές διευκρίνισαν στο flash.gr ότι δεν υπάρχει κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αφήνοντας ωστόσο αιχμές στην Αθήνα ότι βιάστηκε να ανακοινώσει τη συνάντηση με δεδομένο, όπως λένε, ότι γίνονταν ακόμη διεργασίες για τη συμμετοχή του Τούρκου προέδρου στη διάσκεψη για τη Γάζα που διοργάνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές

Αργά χθες το βράδυ (ώρα Ελλάδος) ανώτατη κυβερνητική πηγή από τη Νέα Υόρκη τόνισε πως επρόκειτο για ένα απολύτως συμφωνημένο ραντεβού, το οποίο είχε αναλάβει ο διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Μίλτων Νικολαϊδης.

«Ο κύριος Νικολαϊδης, ο οποίος ανέλαβε την οργάνωση της συνάντησης ήταν απολύτως σαφής. Εμείς πάντα αναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας. Η Τουρκία παραδοσιακά δεν τις αναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο και ήταν και συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ» τόνισε η ίδια πηγή αφήνοντας να εννοηθεί πως η συνάντηση είναι πολύ πιθανό πλέον να οδηγηθεί σε ακύρωση:

«Δεν γνωρίζουμε εάν θα γίνει τελικά η συνάντηση, το βλέπω δύσκολο αυτή τη στιγμή με βάση το πρόγραμμα του Πρωθυπουργοί το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αλλά και εάν δεν γίνει θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δυο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή, εξάλλου έχουν συναντηθεί επτά φορές με τον κ. Ερντογάν και η Ελλάδα επιδιώκει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας».