Μετά τον Μακρόν και ο Ερντογάν έπεσε σε «μπλόκο» λόγω Τραμπ - Δεν το πήρε πολύ καλά

Στο μπλόκο της αστυνομίας μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το βράδυ της Δευτέρας 22/09 έπεσε και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η είδηση έρχεται στο φως της δημοσιότητας μετά το περιστατικό που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον Μακρόν να τηλεφωνεί στον Αμερικανό ομόλογό του για να του ζητήσει να τους επιτραπεί η διέλευση (κάτι που τελικά δεν επετεύχθη).

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Τούρκος πρόεδρος δυσκολεύτηκε αντίστοιχα να αποχωρήσει από το σημείο με το αυτοκίνητό του διότι εκείνη ακριβώς της στιγμή περνούσε η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ με την Τροχαία Νέας Υόρκης να έχει αποκλείσει το σημείο.

Όπως και ο Μακρόν, έτσι και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όμως περίμενε υπομονετικά αλλά εμφανώς σαστισμένος (κια ολίγον εκνευρισμένος) στην άκρη του δρόμου ώστε να περάσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και στη συνέχεια, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποχώρησε με τα πόδια αφού λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας δεν είχε δοθεί η κυκλοφορία στα οχήματα.

«Έκπληξη» το φορτηγάκι με τον Ιμάμογλου

Πάντως, όσο βρισκόταν στη Νέα Υόρκη ο Ερντογάν, στους δρόμους της αμερικανικής μεγαλούπολης εθεάθη ένα φορτηγάκι το οποίο ήταν «ντυμένο» με φωτάκια led και έστελνε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, το πρώτο μήνυμα που εμφανιζόταν στην κινούμενη πινακίδα ήταν «Ελευθερία στον Ιμάμογλου» και δίπλα το πρόσωπο του ηγέτη του CHP και πολιτικό αντίπαλο του Ερντογάν. Στη συνέχεια, η εικόνα άλλαζε και εμφανιζόταν το μήνυμα «Ελευθερία σε όλους τους πολιτικούς κρατουμένους στην Τουρκία».

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το περιστατικό συνέβη μπροστά στον Τούρκο πρόεδρο.