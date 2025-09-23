Μαρινάκης για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Ακύρωση θα συνιστά απρεπή ενέργεια

Στην πρώτη επίσημη αντίδραση της Αθήνας για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε πως το αίτημα κατατέθηκε από την τουρκική πλευρά και σημείωσε πως σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από τη Νέα Υόρκη, αναζητείται νέα ώρα αύριο προκειμένου να συναντηθούν οι δυο ηγέτες.

Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε αιχμηρά τις ανακοινώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης:

«Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία, να το δεχθούμε και δεν είναι αναβολή αλλά ακύρωση. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια, πρέπει να πάρουν μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά–καλά μάθουν τι συνέβη;» είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Έστω ότι η Τουρκία, υποθετικά, ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Ότι πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν;».

Σημειώνεται πως νωρίτερα πηγές κοντά στην τουρκική προεδρία ανέφεραν στο Flash.gr πως είναι απίθανο να πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δυο ηγετών λόγω του βεβαρημένου προγράμματος του Ταγίπ Ερντογάν εκτιμώντας μάλιστα πως η Αθήνα βιάστηκε να ανακοινώσει το ραντεβού της Νέας Υόρκης.