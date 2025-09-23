Ερντογάν μετά την αναβολή της συνάντησης με Μητσοτάκη, ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους

Λίγες ώρες μετά από την αναβολή της συνάντησής του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη- έπειτα από αίτημα της Τουρκικής πλευράς, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά.

«Θέλουμε να βλέπουμε το Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, όπου γίνονται σεβαστά τα νόμιμα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών. Είμαστε έτοιμοι για εποικοδομητική συνεργασία σε κάθε τομέα, κυρίως στην ενέργεια και στο περιβάλλον. Αναμένουμε το ίδιο και από τους γείτονές μας» είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας και επανέλαβε την πάγια θέση της Άγκυρας

Προκλητικός για Κύπρο – Ζήτησε και φέτος αναγνώριση ψευδοκράτους

«Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι έργα στην Ανατολική Μεσόγειο που αποκλείουν την Τουρκία και την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» δεν μπορούν να είναι επιτυχημένα». Στην αναφορά του για την Κύπρο ήταν για άλλη μια φορά προκλητικός: «Υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο. Δεν θα γίνουμε μειονότητα. Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει τη «Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Σημειώνεται πως στον απόηχο της αναβολής της συνάντησης, πηγές κοντά στην τουρκική προεδρία ανέφεραν στο Flash.gr πως θεωρούν απίθανο να πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δυο ηγετών λόγω του βεβαρημένου προγράμματος του Ταγίπ Ερντογάν. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως δεν υπάρχει καμία κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έσπευσαν όμως να κατηγορήσουν την Αθήνα ότι βιάστηκε να ανακοινώσει τη συνάντηση.