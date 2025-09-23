Ο Μακρόν «εμπαίζει» τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης: «Μόνο αν σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απάντησε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη σχετικά με την επανειλημμένη επιθυμία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, προτρέποντάς τον να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Και, μια μέρα μετά την ηγεσία μιας ιστορικής συνόδου κορυφής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, ο Μακρόν καταδίκασε την ισχυρισμό του Τραμπ ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους ήταν «ανταμοιβή» για τη Χαμάς.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι BFMTV ότι είναι «εντελώς λάθος» να θεωρείται η αναγνώριση ως δώρο προς τη Χαμάς. Αντίθετα, κάλεσε τον Τραμπ να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ αν θέλει να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης. «Βλέπω έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που είναι ενεργός, που θέλει την ειρήνη... που θέλει το Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά το Νόμπελ Ειρήνης είναι δυνατό μόνο αν σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Μακρόν την Τρίτη. «Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση του Ισραήλ ώστε να... σταματήσει αυτόν τον πόλεμο και να επιτύχει την απελευθέρωση των 48 ομήρων», συνέχισε. «Είναι δυνατό, τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο».

Επιμένει ο Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην συνάντηση του ΟΗΕ νωρίτερα την Τρίτη, ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι «έληξε επτά ατέρμονους πολέμους» και ότι όλοι λένε ότι «πρέπει να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης».

Τα σχόλια του Γάλλου προέδρου ήρθαν σε μια στιγμή που οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι όλο και πιο απογοητευμένοι από την προφανή απροθυμία του Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη εισβολή της στην Ουκρανία ή να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μακρόν με τη σειρά του εξόργισε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ με την προσπάθειά του να πείσει τις δυτικές χώρες να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος στην ετήσια συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών αυτή την εβδομάδα. Τη Δευτέρα, ο ίδιος ο Μακρόν αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος, μετά την αντίστοιχη κίνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας και του Καναδά.

Ο Τραμπ καταδίκασε αυτό το κύμα υπέρ της αναγνώρισης ως «ανταμοιβή για αυτές τις φρικτές θηριωδίες, συμπεριλαμβανομένης της 7ης Οκτωβρίου». Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ήταν «βαθιά αφοσιωμένος» στην αναζήτηση εκεχειρίας στη Γάζα, αλλά ότι η μαχητική ομάδα της Χαμάς «απέρριψε επανειλημμένα λογικές προτάσεις για ειρήνη».