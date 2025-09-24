«Χαστούκι» Σαντίκ Καν στον Τραμπ: «Είναι ρατσιστής, σεξιστής και μισογύνης»

Δεν άφησε αναπάντητη την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ, ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν. Μιλώντας στο BBC London, είπε: «Οι άνθρωποι αναρωτιούνται τι γίνεται με αυτόν τον μουσουλμάνο δήμαρχο που ηγείται μιας φιλελεύθερης, πολυπολιτισμικής, προοδευτικής και επιτυχημένης πόλης». Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός».

Υπενθυμίζουμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, είπε ότι το Λονδίνο είχε «έναν φοβερό, φοβερό δήμαρχο και αυτό έχει αλλάξει, έχει αλλάξει τόσο πολύ. Τώρα θέλουν να εφαρμόσουν τον νόμο της Σαρία».



Από την πλευρά του, ο υπουργός Pat McFadden υπερασπίστηκε τον Σαντίκ Καν. Επισήμανε ότι ο δήμαρχος του Λονδίνου και ο Τραμπ «έχουν διαφωνίες εδώ και μερικά χρόνια» και απέρριψε τον ισχυρισμό ότι το Λονδίνο ήθελε να «υιοθετήσει» τον νόμο της Σαρία. Ξεκαθάρισε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ισχύει ο βρετανικός νόμος και «κανένας άλλος νόμος».



Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε στο Κοινοβούλιο ότι η σαρία «δεν αποτελεί μέρος του δικαίου της Αγγλίας και της Ουαλίας».



Αν και θρησκευτικά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλίων της σαρία, λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας τους αφορά τη διαιτησία σε θρησκευτικούς γάμους και οικονομικά θέματα. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι οι αποφάσεις τους δεν είναι νομικά δεσμευτικές.

Ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, δήλωσε ότι όσον αφορά τον πρόεδρο Τραμπ, οι άνθρωποι «δεν πρέπει ποτέ να παίρνουν τα λόγια του κυριολεκτικά, για τίποτα, αλλά πάντα να τα παίρνουν στα σοβαρά».



Μιλώντας σε τηλεφωνική συνέντευξη στο LBC, πρόσθεσε: «Έχει δίκιο λοιπόν όταν λέει ότι η σαρία είναι ένα πρόβλημα στο Λονδίνο; Ναι. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα σε αυτή τη φάση; Όχι. Ο δήμαρχος του Λονδίνου έχει συνδέσει άμεσα τον εαυτό του με αυτό; Όχι».

Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι αυτό που ο Τραμπ ήθελε να πει με τη μεγάλη του δήλωση ότι η Δύση πηγαίνει κατά διαόλου είναι ότι κινδυνεύει να χάσει τον πολιτισμό, την κληρονομιά και την ταυτότητά της».

Ιστορικό επιθέσεων

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηγέτης των Ηνωμένων Πολιτειών επιτίθεται στον Σαντίκ Καν.



Το 2019 χαρακτήρισε τον δήμαρχο του Λονδίνου, ο οποίος επανεξελέγη για τρίτη φορά το 2024, «αποτυχημένο ψυχρό άνθρωπο».



Επίσης, έχει προκαλέσει τον Καν να υποβληθεί σε τεστ IQ.



Τον Ιούλιο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σκωτία, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Καν «μοχθηρό» που «έχει κάνει απαίσια δουλειά».

Καθισμένος δίπλα στον πρόεδρο, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παρενέβη λέγοντας: «Στην πραγματικότητα, είναι φίλος μου».