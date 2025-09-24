Λιμενικό: Ερευνά τις αναφορές για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla «εντός ελληνικής SAR»

Οι ακτιβιστές που συμμετέχουν στο Global Sumud Flotilla που κατευθύνεται προς τη Γάζα κατήγγειλαν την Τετάρτη (24/9) ότι δέχτηκαν επιθέσεις από το Ισραήλ, ενώ έπλεαν νότια της Κρήτης. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για επιθέσεις σε τουλάχιστον 11 πλοία κατά τη διάρκεια της νύχτας, την ώρα που ο στολίσκος βρίσκονταν 600 ναυτικά μίλια από τη Γάζα.

Σκάφος της Frontex στο σημείο

Μετά την καταγγελία αυτή, οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές έρευνας και διάσωσης τέθηκαν σε κινητοποίηση.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια.

Έρευνες του Λιμενικού

Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα. Οι ίδιες πηγές τόνισαν επίσης ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης. Στην ανακοίνωση σχετικά με τα περιστατικά, το March to Gaza Greece αναφέρει ότι τα πλοία βρίσκονταν «εντός ελληνικής SAR».

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Σημειώνεται ότι ο παγκόσμιος στολίσκος αποτελείται από 51 σκάφη από τουλάχιστον 44 χώρες και πλέει προς τη Γάζα με σκοπό να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό από το Ισραήλ και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.