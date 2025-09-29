Reuters: Τουρκικά drones πάνω από τον διεθνή στόλο που πλέει για τη Γάζα

Περιπολίες πραγματοποιούν τουρκικά drones πάνω από τον διεθνή στόλο που μεταφέρει βοήθεια για τη Γάζα και πλέει στην ανατολική Μεσόγειο.

Με αυτό τον τρόπο η Τουρκία συμμετέχει μαζί με την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα στην παρακολούθηση του στόλου που αποτελείται από δεκάδες σκάφη.

Ιστοσελίδες παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν ότι τρία drone μεγάλης αντοχής που προέρχονταν από την αεροπορική βάση Corlu της Τουρκίας περιπολούσαν πάνω από τον στόλο για τρεις ημέρες, υπογραμμίζοντας το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για τα πλοία που έχουν ορκιστεί να σπάσουν τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον λόγο για τις πτήσεις των drones. Τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας, καθώς και η υπηρεσία πληροφοριών, δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό.

Πού βρίσκεται ο στόλος

Ο στόλος βρίσκεται ακόμη μακριά από τις ακτές της Γάζας. Ωστόσο, πλησίαζε μια περιοχή όπου άλλοι στόλοι είχαν προηγουμένως αναχαιτιστεί, σύμφωνα με άτομα που επέβαιναν στα σκάφη. Οι ιστοσελίδες παρακολούθησης έδειχναν περίπου 40 σκάφη στον στόλο. Σημειώνεται ότι στα σκάφη βρίσκονται βουλευτές, δικηγόροι, ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδής ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι ο διεθνής στόλος δέχτηκε επίθεση από drones. Κανείς δεν τραυματίστηκε, αλλά η νηοπομπή αναγκάστηκε να σταματήσει για αρκετές ημέρες στα ελληνικά ύδατα για επισκευές πριν ξαναπλεύσει προς τη Γάζα το Σαββατοκύριακο. Οι διοργανωτές δήλωσαν τη Δευτέρα ότι η αποστολή αναμένεται να φτάσει στη Γάζα σε περίπου τέσσερις ημέρες.