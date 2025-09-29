IDF: Ανακοίνωσε ότι «εξολόθρευσε» αναπληρωτή διοικητή τάγματος της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (29/9) ότι «εξολόθρευσε» τον αναπληρωτή διοικητή του Τάγματος Ζεϊτούν της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Πρόκειται για τον Μούσα Σάλνταν, ο οποίος, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό ηγήθηκε των τελετών απελευθέρωσης ομήρων και συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Ο θάνατός του επήλθε μετά από αεροπορική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν οι IDF.

🔴ELIMINATED: Musa Shaldan, deputy commander of Hamas’ Zeitun Battalion.



Shaldan commanded during the October 7th infiltration, launched incendiary balloons toward Israel, and took part in hostage release parades in Gaza City.



Operating from humanitarian shelters, he conducted… pic.twitter.com/dAHvfL7Nw6 — Israel Defense Forces (@IDF) September 29, 2025

Ο ρόλος του στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Ως διοικητής του Τάγματος Zeitoun, ο Shaldan εισέβαλε στο Ισραήλ με τις δυνάμεις του στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τους IDF. Επιπλέον, ο στρατός αναφέρει ότι ήταν ένας από τους ηγέτες της Χαμάς που εκτόξευσε εμπρηστικά μπαλόνια στο Ισραήλ πριν από τον πόλεμο.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Shaldan ήταν υπεύθυνος για την απελευθέρωση ομήρων από την πόλη της Γάζας και τον είδαν να ηγείται των τελετών απελευθέρωσης της Χαμάς νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με τον στρατό.

Ο IDF αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Shaldan ηγήθηκε πολυάριθμων επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων — συμπεριλαμβανομένων πυροβολισμών από ελεύθερους σκοπευτές, εκρηκτικών και αντιαρματικών πυρών — ενώ βρισκόταν σε καταφύγιο σε «ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις». Προηγουμένως, ο Shaldan υπηρέτησε ως επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών στο Τάγμα Zeitoun και ως αναπληρωτής διοικητής της εταιρείας, προσθέτει ο στρατός.