IDF: Ανακοίνωσε ότι «εξολόθρευσε» αναπληρωτή διοικητή τάγματος της Χαμάς
Σε ανακοίνωσή του ο στρατός του Ισραήλ επισημαίνει ότι ο θάνατός του επήλθε μετά από αεροπορική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (29/9) ότι «εξολόθρευσε» τον αναπληρωτή διοικητή του Τάγματος Ζεϊτούν της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.
Πρόκειται για τον Μούσα Σάλνταν, ο οποίος, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό ηγήθηκε των τελετών απελευθέρωσης ομήρων και συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Ο θάνατός του επήλθε μετά από αεροπορική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν οι IDF.
Ο ρόλος του στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου
Ως διοικητής του Τάγματος Zeitoun, ο Shaldan εισέβαλε στο Ισραήλ με τις δυνάμεις του στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τους IDF. Επιπλέον, ο στρατός αναφέρει ότι ήταν ένας από τους ηγέτες της Χαμάς που εκτόξευσε εμπρηστικά μπαλόνια στο Ισραήλ πριν από τον πόλεμο.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Shaldan ήταν υπεύθυνος για την απελευθέρωση ομήρων από την πόλη της Γάζας και τον είδαν να ηγείται των τελετών απελευθέρωσης της Χαμάς νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με τον στρατό.
Ο IDF αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Shaldan ηγήθηκε πολυάριθμων επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων — συμπεριλαμβανομένων πυροβολισμών από ελεύθερους σκοπευτές, εκρηκτικών και αντιαρματικών πυρών — ενώ βρισκόταν σε καταφύγιο σε «ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις». Προηγουμένως, ο Shaldan υπηρέτησε ως επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών στο Τάγμα Zeitoun και ως αναπληρωτής διοικητής της εταιρείας, προσθέτει ο στρατός.