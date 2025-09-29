Γάζα: Έκκληση της Unicef για απομάκρυνση δεκάδων μωρών - Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις

Την άμεση απομάκρυνση τουλάχιστον 25 άρρωστων ή πρόωρων μωρών, που βρίσκονται σε θερμοκοιτίδες στην πόλη της Γάζας, ζήτησε η Unicef, καθώς το Ισραήλ εντείνει την επίθεσή του, βομβαρδίζοντας κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα νοσοκομείο όπου φιλοξενούνται περίπου τα μισά από αυτά.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι του τομέα της υγείας αναφέρουν ότι άρματα μάχης περικυκλώνουν την περιοχή κοντά στο νοσοκομείο Al Helo, όπου τουλάχιστον 12 μωρά βρίσκονται σε θερμοκοιτίδες. Γιατροί ανέφεραν ότι η περιοχή βομβαρδίστηκε. Βίντεο που έλαβε το Reuters έδειχνε δωμάτια και κρεβάτια του νοσοκομείου γεμάτα συντρίμμια.

«Είναι καιρός να τα μετακινήσουμε, επειδή η πόλη της Γάζας έχει ξαναγίνει ζώνη μάχης, αλλά πού να τα μετακινήσουμε; Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος για να πάνε», δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNICEF, Ricardo Pires, στο Reuters.

Μονόδρομος η μετακίνηση, αλλά επικίνδυνη επιλογή

Η απομάκρυνση των μωρών, πολλά από τα οποία είναι νεογέννητα, θα σημαίνει τη μεταφορά τους σε αυτοσχέδια καροτσάκια, τυλιγμένα σε κουβέρτες με φορητές προμήθειες οξυγόνου και ορούς, είπε ο Pires. Ωστόσο, θα μπορούσαν να εκτεθούν σε μολύνσεις, μεταβλητές θερμοκρασίες ή να εξαντληθούν οι προμήθειες κατά τη μεταφορά.

«Η μετακίνησή τους φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή που έχουμε τώρα... αλλά ταυτόχρονα, είναι πολύ επικίνδυνη».

Δεν ήταν αμέσως σαφές ποια νοσοκομεία θα μπορούσαν να δεχτούν τα μωρά, καθώς πολλά από αυτά είχαν υποστεί ζημιές, ήταν υπερπλήρη και αντιμετώπιζαν ελλείψεις.

«Όχι» από το Ισραήλ για εισαγωγή περισσότερων θερμοκοιτίδων

Ο Pires βρισκόταν στην πόλη της Γάζας τον περασμένο μήνα, όπου είδε ένα από τα μωρά - ένα πρόωρο κοριτσάκι ονόματι Narges που, όπως είπε, είχε αφαιρεθεί από τη μήτρα της νεκρής μητέρας του, η οποία είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι.

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι όχι μόνο για αυτήν, αλλά και για όλα τα άλλα μωρά», είπε, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες να επικοινωνήσουν με τον πατέρα της και τους γιατρούς της μετά τον βομβαρδισμό δεν είχαν αποτέλεσμα.

Στην πόλη της Γάζας, υπάρχουν περισσότερα μωρά από θερμοκοιτίδες και μερικά από αυτά μοιράζονται τις θερμοκοιτίδες, είπε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ είχε απορρίψει ορισμένα αιτήματα για την εισαγωγή περισσότερων. Ο Pires είπε ότι είδε τέσσερα μωρά σε μία θερμοκοιτίδα τον περασμένο μήνα.

Οι ισραηλινές αρχές δεν ήταν διαθέσιμες για να σχολιάσουν την κατηγορία ότι απέρριψαν αιτήματα για την εισαγωγή θερμοκοιτίδων.

Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας έχουν εκτοπιστεί από την επίθεση στο βόρειο τμήμα της Γάζας, το οποίο πλήττεται από λιμό και όπου η έλλειψη τροφίμων επιδεινώνεται. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν θα σταματήσει τις εχθροπραξίες εκτός αν η Χαμάς απελευθερώσει όλους τους ομήρους και παραδοθεί οριστικά.