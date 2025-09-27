Times of Israel: Αυτό είναι το σχέδιο των 21 σημείων των ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Η αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ενθαρρύνει τους Παλαιστινίους να παραμείνουν στον θύλακα και προβλέπει τη χάραξη πορείας προς τη δημιουργία μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με αντίγραφο του σχεδίου που εξασφάλισε η εφημερίδα The Times of Israel.

Το έγγραφο των 21 σημείων, που κοινοποιήθηκε από τις ΗΠΑ σε ορισμένες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, περιλαμβάνει όρους που έχουν επαναληφθεί και σε άλλες πρόσφατες πρωτοβουλίες, από την απελευθέρωση όλων των ομήρων έως την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία.

Ωστόσο, η ρητή αναφορά στην ενθάρρυνση των Παλαιστινίων να παραμείνουν στη Γάζα σηματοδοτεί σημαντική μεταστροφή για την κυβέρνηση Τραμπ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προκαλέσει σοκ τον Φεβρουάριο μιλώντας για πιθανή αμερικανική ανάληψη ελέγχου της Γάζας και μόνιμη μετεγκατάσταση των περίπου δύο εκατομμυρίων κατοίκων της.

Οι δηλώσεις εκείνες είχαν δώσει ώθηση στις ιδέες ακροδεξιών συμμάχων του Μπενιαμίν Νετανιάχου αλλά και μετριοπαθών Ισραηλινών πολιτικών που υποστήριζαν την «εθελοντική μετανάστευση» των Παλαιστινίων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει πρόοδος.

Οι ΗΠΑ αλλάζουν κατεύθυνση

Παράλληλα, η πρόβλεψη του σχεδίου για πιθανό «δρόμο» προς παλαιστινιακό κράτος μετά την ανοικοδόμηση της Γάζας και την ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων στην Παλαιστινιακή Αρχή αποτελεί σαφή απομάκρυνση από την έως τώρα πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, που απέφευγε να στηρίξει λύση δύο κρατών.

Το σχέδιο —που επιβεβαιώθηκε από δύο ανεξάρτητες πηγές— προβλέπει ακόμη την έναρξη διαλόγου ΗΠΑ–Ισραήλ–Παλαιστινίων με στόχο την επίτευξη «πολιτικού ορίζοντα» για «ειρηνική συνύπαρξη».

Αν και αυτά τα σημεία αποτελούν σημαντικά κέρδη για τους Παλαιστινίους, η πρόταση, την οποία συνέταξε σε μεγάλο βαθμό ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, περιλαμβάνει και αιτήματα που παραδοσιακά θέτει το Ισραήλ: τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και διαδικασία «αποριζοσπαστικοποίησης» του πληθυσμού.

Αισιόδοξος ο Τραμπ

Αυτοί οι όροι καθιστούν την αποδοχή από τη Χαμάς εξαιρετικά δύσκολη, ενώ η αναφορά σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος ενδέχεται να αποτελέσει «κόκκινη γραμμή» για τον Νετανιάχου, που έχει βασίσει την πολιτική του στο ότι απέτρεψε μια λύση δύο κρατών.

Παρά τα εμπόδια, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος την Παρασκευή, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους ότι «ίσως η συμφωνία να είναι ήδη κοντά», ενώ σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε: «Εδώ και τέσσερις ημέρες διεξάγονται εντατικές διαπραγματεύσεις και θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί μέχρι να υπάρξει μια ολοκληρωμένη συμφωνία».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «όλες οι χώρες της περιοχής συμμετέχουν, η Χαμάς γνωρίζει πολύ καλά τις συζητήσεις, ενώ το Ισραήλ έχει ενημερωθεί σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν “Μπίμπι” Νετανιάχου».

Παρά ταύτα, το σχέδιο παραμένει ασαφές σε αρκετές λεπτομέρειες και θα απαιτηθούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις ακόμη κι αν υπάρξει αρχική συμφωνία.

Τα 21 σημεία του σχεδίου