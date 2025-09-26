Υπόσχεση Τραμπ για Γάζα: «Φαίνεται πως έχουμε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου»

Την ίδια ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλώντας στην 80η σύνοδο του ΟΗΕ υποστηρίζει πως το Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει την πολεμική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του σημείωσε πως «φαίνεται να είμαστε κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το FoxNews, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε σε δημοσιογράφους λίγο πριν επιβιβαστεί στο προσωπικό του αεροσκάφος με προορισμό τη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει σε ένα τουρνουά γκολφ.

«Νομίζω ότι έχουμε, ίσως μια συμφωνία για τη Γάζα», είπε ο Τραμπ και συνέχισε λέγοντας ότι «είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για τη Γάζα και φαίνεται ότι έχουμε deal», τόνισε.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιστεύει πως αυτή η συμφωνία θα «φέρει πίσω τους ομήρους» ενώ προσθέτει πως «θα τερματίσει τον πόλεμο».